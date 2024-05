Don’t Kill Them All: Strategie-Basenbau auf Orkisch angekündigt

Don't Kill Them All:

Mit "Don't Kill Them All" wurde ein neues rundenbasiertes Strategiespiel angekündigt, das den Orks einige neue Tricks beibringen wird.

Das kanadische Entwicklerstudio Fika Productions („Ship of Fools“) hat in den Abendstunden mit „Don’t Kill Them All“ ein neues Projekt angekündigt. Eine Veröffentlichung wird aktuell für 2026 angestrebt. Dabei sollen nicht näher genannte Konsolen sowie der PC (via Steam) bedient werden.

Darüber hinaus haben die Entwickler mitgeteilt, dass dieses rundenbasierte Strategie- sowie Basenbau-Spiel über eine Kickstarter-Kampagne finanziert werden soll. Derzeit hofft man 100.000 kanadische Dollars (67.926 Euro) zu sammeln. Aktuell steht die Finanzierungshöhe bei 17.149 Euro. Es verbleiben 29 Tage, um das Ziel zu erreichen.

Ein Ork zum Blumenpflücken

In „Don’t Kill Them All“ werdet ihr Orks unterrichten. Sie sollen Passionen entdecken, Emotionen spüren und gesunde Beziehungen entwickeln. Schließlich sind die Orks dafür berüchtigt, dass sie in einem konstant destruktiven Wahn keinen Ziegel auf dem anderen lassen. Als ein einfacher Überfall für Holz in einem Massaker endet, wird euch bewusst, dass sich etwas verändern muss.

Daraufhin schlüpft ihr in die Rolle eines selbsternannten Life Coaches. Ihr seid ein Halbork, der von Elfen aufgezogen wurde. Die Kämpfe werden rundenbasiert und auf einem Gitternetz ablaufen. Dadurch könnt ihr die Ressourcensammlung maximieren, während ihr sicherstellt, dass die Orks gesund und munter wieder zuhause ankommen. Dabei müsst ihr aufpassen, dass ihr die Ressourcen nicht beschädigt und eure Energie aufbraucht.

Des Weiteren werdet ihr eine eigene Basis bauen. Somit baut ihr Häuser, Dekorationen und mehr, die euren Orks dabei helfen neue Hobbies zu finden. Yoga, Backen, Magie und vieles mehr warten auf die Orks und eröffnen ihnen eine neue Welt.

Damit ihr bereits einen ersten Eindruck von „Don’t Kill Them All“ erhaltet, haben die Verantwortlichen auch einen entsprechenden Trailer bereitgestellt. Wir wünschen den Entwicklern alles Gute, damit sie ihr Finanzierungsziel erreichen und das Abenteuer fertigstellen können.

Sobald weitere Nachrichten zum Spiel enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Quelle: Gematsu

Weitere Meldungen zu Don't Kill Them All.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren