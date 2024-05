Test Drive Unlimited Solar Crown: Der Releasetermin? Countdown sorgt für Spekulationen

In der Vergangenheit wurde das Rennspiel "Test Drive Unlimited: Solar Crown" gleich mehrfach verschoben. Wie ein aktueller Countdown andeutet, könnte der finale Releasetermin in Kürze endlich enthüllt werden.

Zum Leidwesen der wartenden Community verschob sich der Release des Rennspiels „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ in der Vergangenheit immer wieder.

Zunächst sollte der Titel im Spätsommer 2022 erscheinen. Es folgten Verschiebungen auf das Jahr 2023 und anschließend auf Anfang 2024. Doch auch aus diesem Vorhaben wurde leider nichts. Stattdessen war im letzten Trailer nur noch einer geplanten Veröffentlichung im Jahr 2024 die Rede.

Wie sich derzeit abzeichnet, könnte die Wartezeit der Spielerinnen und Spieler aber bald ein Ende haben. Darauf deutet zumindest ein Countdown hin, den Nacon und KT Racing auf der offiziellen Website von „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ platzierten.

Enthüllung des Releasetermins in der nächsten Woche?

Wie ein Blick auf den Countdown verdeutlicht, läuft dieser am kommenden Donnerstag, den 30. Mai 2024 um 10 Uhr unserer Zeit aus. Spekuliert wird, dass sich hinter der angedeuteten Ankündigung nicht weniger als die Enthüllung des finalen Releasetermins von „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ verstecken könnte.

Zur Einstimmung auf die bevorstehende Ankündigung oder Enthüllung wartet auf der Website ein weiterer Countdown. Dieser läuft bereits am morgigen Montag, den 27. Mai 2024 um 18 Uhr aus. In der Beschreibung des Countdown heißt es, dass wir uns am Montag Abend auf die Freischaltung eines Spiels mit fünf Missionen freuen dürfen.

Konkreter wurden die Verantwortlichen hier allerdings nicht.

Eine offene Welt mit zahlreichen Aktivitäten

Wie es der Name bereits andeutet, orientiert sich „Solar Crown“ spielerisch an den anderen Ablegern der „Test Drive Unlimited“-Reihe. Dies bedeutet in der Praxis, dass wir uns auf eine offene Welt freuen dürfen, in der sich zahlreiche Spielerinnen und Spieler tummeln. Zudem verspricht KT Racing allerlei Aktivitäten, die uns auch langfristig bei Laune halten werden.

Zu den weiteren Features von „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ gehören laut offiziellen Angaben ein dynamisches Wettersystem sowie eine Fahrphysik, die eine gesunde Mischung aus Arcade und Simulation bieten wird. Laut KT Racing fällt das Fahrverhalten etwas realistischer aus als in Genrekollegen wie „The Crew“ oder „Forza Horizon“.

Nachdem „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ ursprünglich auch für die alten Konsolen PS4 und Xbox One geplant war, kündigte KT Racing im Mai 2022 an, dass das Rennspiel nur noch für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erscheint.

Weitere Meldungen zu Test Drive Unlimited: Solar Crown.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren