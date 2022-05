Test Drive Unlimited Solar Crown: Erscheint erst 2023 – Aber nicht mehr für PS4 & Xbox One

Wie der Publisher Nacon heute einräumte, wird sich der Release des Open-World-Rennspiels "Test Drive Unlimited: Solar Crown" auf das Jahr 2023 verschieben. Weiter wurde bekannt gegeben, dass die Umsetzungen für die PlayStation 4 und die Xbox One eingestellt wurden.

Auch wenn der Publisher Nacon Anfang Januar versprach, dass das Rennspiel „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ definitiv in diesem Jahr erscheinen soll, lässt handfestes Gameplay nach wie vor auf sich warten. Daher dürfte die folgende Ankündigung nur die wenigsten unter euch überraschen.

Wie Nacon einräumte, benötigen die verantwortlichen Entwickler von Kylotonn noch etwas mehr Zeit, um das bestmögliche Spielerlebnis abzuliefern. Daher wurde der Release von „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ auf das Jahr 2023 verschoben. Ergänzend zur Verschiebung des Rennspiels wurde bekannt gegeben, dass die ursprünglich angekündigten Umsetzungen für die alten Konsolen PlayStation 4 und Xbox One eingestellt wurden und nicht mehr erscheinen werden.

Eine Entscheidung, die laut offiziellen Angaben getroffen wurde, um „das Bestmögliche aus der aktuellen Hardware herauszuholen“, ohne Rücksicht auf die betagte Hardware der alten Konsolen nehmen zu müssen.

Frische Details zu den Fraktionen

Quasi als kleines Trostpflaster wurden im Zuge der heutigen Verschiebung frische Details und Schnappschüsse zu den beiden Hauptfraktionen der Spielwelt Hong Kong Island genannt: Den Streets auf der einen und den Sharps auf der anderen Seite. Jede der beiden Fraktionen verfügt über ein eigenes Hauptquartier. Während die Streets in einem Altbau Zuhause sind, der Underground-Flair versprüht, bewohnen die Sharps die oberste Etage eines Luxusgebäudes im Western District und verkörpern dabei ein gehobenes Ambiente.

Weitere Meldungen zum Thema:

Neben „öffentlichen Bereichen“, auf die alle unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zugreifen können, gibt es exklusive VIP-Bereiche, auf die lediglich Spieler und Spielerinnen zugreifen können, die „ihre Treue zu einer Fraktion unter Beweis gestellt haben“. Hier nehmt ihr an Meetings teil und stimmt beispielsweise über Missionen beziehungsweise Aktionen gegen die gegnerische Fraktion ab.

Abschließend kündigte Nacon die Arbeiten an einer geschlossenen Beta zu „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ an, die es der Community ermöglichen wird, das Open-World-Rennspiel in Augenschein zu nehmen und den Entwicklern von Kylotonn Feedback zu möglichen Verbesserungen zukommen zu lassen. Einen konkreten Termin bekam die Closed-Beta bisher allerdings nicht spendiert.

Weitere Meldungen zu Test Drive Unlimited: Solar Crown.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren