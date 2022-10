Test Drive Unlimited Solar Crown: Wird realistischer als Forza Horizon oder The Crew

In einem Interview verloren die Entwickler von Kylotonn ein paar Worte über die Ziele, die mit "Test Drive Unlimited: Solar Crown" verfolgt werden. Unter anderem geht es dem Studio laut eigenen Angaben um eine Fahrphysik, die realistischer ausfällt als beispielsweise in "Forza Horizon" oder "The Crew".

Nach einer weiteren Verschiebung ist das von Kylotonn entwickelte Rennspiel „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ mittlerweile für eine Veröffentlichung im kommenden Jahr vorgesehen.

Im Interview mit „RacingGames“ zogen die Entwickler einen Vergleich mit anderen Rennspielen und wiesen unter anderem darauf hin, dass es in „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ weniger Fahrzeuge geben wird als beispielsweise in „Forza Horizon“. Doch während euch die Autos in der gefeierten Serie von Playground Games förmlich hinterhergeworfen werden, setzt Kylotonn auf einen anderen Ansatz.

Hierzu führte das Studio aus: „In Forza Horizon macht man einen Wheelspin und bekommt zwei Autos. Oder du machst eine Mission und bekommst ein anderes Auto. Man hat viele Autos in seiner Garage. Aber du arbeitest nicht dafür. In TDU gibt es weniger Autos, aber man entscheidet sich für diese Autos.“

„Die Beziehung, die ihr zu eurer Garage habt, ist in TDU stärker als in jedem anderen Spiel. Ihr müsst Geld verdienen, um die Autos eurer Träume zu kaufen.“

Entwickler sprechen über die Fahrphysik

Darüber hinaus wurde versprochen, dass „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ im Bereich der Fahrphysik auf mehr Realismus setzen wird, als es bei „Forza Horizon“ oder „The Crew“ der Fall ist: „Die Idee ist, mehr Simulation zu sein als The Crew oder Forza Horizon, die ziemlich arcadey sind. Ein Teil des Fahrvergnügens besteht darin, etwas zu haben, das realistisch, aber nicht zu sehr Simulation ist. Aber wir wollen den Spielern die Freiheit geben, Fahrhilfen anzupassen, um etwas zu bekommen, das der Simulation näher kommt, wenn sie das wollen.“

„Ich möchte, dass dieses Gefühl, die richtigen Autos mit den richtigen Gefühlen zu fahren, in TDU stärker ist als in Forza Horizon. Es wird keine Rennsimulation – es wird eine Fahrsimulation. Wenn Sie in einem Ferrari oder einem Käfer sitzen, ist es nicht dieselbe Erfahrung. Sie werden es spüren. Das ist wichtig, wenn man Autos liebt – man will den Unterschied zwischen ihnen spüren“, heißt es abschließend.

„Test Drive Unlimited: Solar Crown“ erscheint 2023.

