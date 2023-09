Test Drive Unlimited Solar Crown: „The Cruiser“-Trailer liefert Eindrücke aus dem Rennspiel

Nachdem uns Nacon und die Entwickler von KT Racing vor wenigen Wochen mit dem ersten handfesten Gameplay-Material zu „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ versorgten, steht ab sofort ein neuer Trailer zur Ansicht bereit.

Dieser wurde mit dem Untertitel „The Cruiser“ versehen und liefert uns neue Spielszenen und Eindrücke aus der Welt des Open-World-Rennspiels. In „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ verschlägt es uns auf die Insel Hong Kong Island, die hinsichtlich der Größe in einem 1:1-Maßstab nachgestellt wurde.

Auf Hong Kong Island, wo Träume laut den Entwicklern Realität werden, hat Radiant neue Maßstäbe des Luxus geschaffen. Diese wenig bekannte, aber äußerst einflussreiche Organisation hat ihre Mitglieder zu einem außergewöhnlichen Renn-Wettbewerb eingeladen: Der Solar Crown.

An der Technik wird bis zuletzt geschraubt

Passend zur Veröffentlichung des neuen Trailer stellten die Entwickler von KT Racing ein umfangreiches Status-Update zu „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ bereit, in dem unter anderem über die Technik beziehungsweise die Grafik des Rennspiels gesprochen wurde. Im Zuge des Statements wiesen die Entwickler darauf hin, dass das gezeigte Gameplay aus der Alpha-Version stammte und bis zum finalen Release kontinuierlich verbessert werden soll.

„Während der Präsentation konnten Sie bereits einen ersten Blick auf die Grafik des Spiels erhaschen. Die Teams arbeiten hart an der Gesamtvisualisierungsqualität, um die bestmögliche Grafik zu bieten, insbesondere für die Umgebungen und Fahrzeuge. Test Drive Unlimited Solar Crown hat das Ziel, Hong Kong Island und die exklusiven Autos, von denen jeder träumt, originalgetreu nachzubilden“, heißt es weiter.

„Dieses TDU Connect bot uns die Gelegenheit, einen unverfälschten Einblick in das aktuelle Spielerlebnis zu geben, das sich in einer Entwicklungsphase (Alpha) befindet. Wir arbeiten immer noch an der Optimierung der Netzwerk- und Performance-Aspekte und werden dies in den kommenden Monaten vor der Veröffentlichung weiterhin tun.“

„Test Drive Unlimited: Solar Crown“ erscheint 2024 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

