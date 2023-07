Test Drive Unlimited Solar Crown: Verschiebung, Closed-Beta & erstes Gameplay

Vor wenigen Tagen ging aus einem aktuellen Geschäftsbericht des Publishers Nacon hervor, dass auch aus dem geplanten Release von „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ in diesem Jahr nichts wird. Stattdessen war von einem Release Anfang 2024 die Rede.

Im Rahmen der aktuellen „TDU-Connect“ wurde die Verschiebung des Open-World-Rennspiels auf das nächste Jahr noch einmal offiziell bestätigt. Darüber hinaus nutzten die Entwickler von KT Racing das Digital-Event, um uns das erste Gameplay-Material aus „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ zu präsentieren.

Die komplette „TDU-Connect“ vom gestrigen Mittwoch Abend, die neben dem ersten Gameplay auch weitere Details zu den Inhalten und den Features des Open-World-Rennspiels liefert, haben wir unterhalb dieser Meldung zur Ansicht für euch eingebunden.

Geschlossene Beta startet bereits in diesem Monat

Allerdings nutzten Nacon und die Entwickler von KT Racing die „TDU-Connect“ nicht nur, um uns „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ endlich näher vorzustellen. Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass am 24. Juli 2024 und somit noch in diesem Monat eine geschlossene Beta zum Rennspiel an den Start gebracht wird.

Diese findet über einen Zeitraum von drei Tagen statt und soll die Spielerinnen und die Spieler in die Lage versetzen, selbst Hand an „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ zu legen und den Entwicklern von KT Racing Feedback zu möglichen Fehlern und Verbesserungen zukommen zu lassen. Die Anmeldung zur geschlossenen Beta soll in Kürze auf der offiziellen Website möglich sein.

Abschließend macht das Gerücht die Runde, dass KT Racing neben den PlayStation 4- und Xbox One-Versionen auch die Switch-Fassung des Rennspiels gestrichen haben könnte. Denn während das Switch-Logo auf der offiziellen Website weiter zu finden ist, heißt es in der Pressemitteilung zum gestrigen Digital-Event nur noch: „Bereiten Sie sich darauf vor, das Test Drive Unlimited Solar Crown-Erlebnis auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC zu erleben.“

Offiziell bestätigt wurde das Aus der Switch-Fassung bisher jedoch nicht.

„Test Drive Unlimited: Solar Crown“ erscheint 2024.

