Marvel’s Spider-Man 2: Status-Updates von Insomniac und Peter Parker-Darsteller

Update: Auch Insomniac Games meldete sich zwischenzeitlich zu Wort und reagierte auf die Bemerkung eines Twitter-Followers, der sich darüber beklagte, dass wenige Monate vor dem Launch nicht allzu viel von „Marvel’s Spider-Man 2“ zu sehen ist.

Laut Insomniac Games sollen die Fans noch etwas mehr Geduld aufbringen. Man sei „in der Küche“ und es rieche gut, was bedeutet, dass sich das Team auf die Entwicklung konzentriert und das Ergebnis wohl zu beeindrucken weiß.

Because we’re in the kitchen. It smells good in there, but we just ask for a little more patience.

— Insomniac Games (@insomniacgames) April 20, 2023