Marvel’s Spider-Man 2: Engine-Programmierer teasert neue Technologie an

In einem Livestream von Insomniac Games erwähnte der Lead Engine Programmer eine neue Technologie, die im nächsten Spiel enthalten ist. Gemeint ist natürlich "Marvel's Spider-Man 2".

Peter Parker und Miles Morales schwingen sich in diesem Jahr auf die PS5.

Vor ein paar Tagen hat Insomniac Games auf Twitch gestreamt. Hier sprachen drei Entwickler knapp 90 Minuten lang über die Spieleprogrammierung.

Über „Marvel’s Spider-Man 2“ sprachen die Insomniac-Mitarbeiter nicht, doch einer von ihnen gab zumindest einen Hinweis auf ein neues Element. Und zwar erwähnte der leitende Engine-Programmierer Elan Ruskin eine „sehr coole Dialog-Technologie“, die im nächsten Spiel zum Vorschein kommt.

Die genannte Technologie findet also definitiv im „Marvel’s Spider-Man“-Nachfolger Verwendung. Wie wir wissen soll das ambitionierte Superhelden-Abenteuer irgendwann in diesem Jahr auf den Markt kommen – exklusiv für PS5. Vermutlich wird es im Herbst so weit sein.

Auch in Marvel’s Wolverine enthalten?

Es wäre aber gut möglich, dass diese neu entwickelte Technologie auch in zukünftigen Insomniac-Produktionen eingesetzt wird. Zum Beispiel „Marvel’s Wolverine“, dessen Ankündigung auf dem PlayStation Showcase im September 2021 zu sehen war.

Jedenfalls lässt sich im Moment nur spekulieren, wozu die Dialog-Technologie imstande ist. Je nachdem welche Entscheidungen ihr trefft, könnten allerlei Dialoge gänzlich unterschiedlich verlaufen. Sollte zudem Spider-Mans schwarzer Anzug eine Rolle spielen, könnte es sich um eine Art Moral-System handeln. In diesem Fall würden die Bürger und entscheidende Charaktere anders als sonst auf Spider-Man reagieren.

Was genau sich Insomniac Games für „Marvel’s Spider-Man 2“ alles ausgedacht hat, erfahren wir im Laufe dieses Jahres. Den Veröffentlichungstermin könnten wir auf dem nächsten PlayStation Showcase erfahren, der einem Gerücht zufolge im Juni stattfinden soll. In diesem Monat wird übrigens auch ein Xbox Showcase und die E3 ausgetragen.

