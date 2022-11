Marvel’s Spider-Man 2: Harry Osborn bekommt einen neuen Darsteller

Im Superhelden-Abenteuer „Marvel’s Spider-Man“ war Scott Porter die Stimme von Harry Osborn. Wenn nächstes Jahr die Fortsetzung herauskommt, wird der Schauspieler aber nicht mehr die Rolle von Peters bestem Kumpel spielen.

Mitgeteilt hat der Amerikaner das in einem mittlerweile gelöschten Twitter-Beitrag. Auf Reddit könnt ihr allerdings ein Foto seines Tweets sehen.

Altersunterschied zu groß

Seiner Erklärung zufolge möchte Insomniac Games einen passenderen Schauspieler in der Rolle sehen: „Sie haben sich für einen fotorealistischen Darsteller entschieden, und der Altersunterschied zwischen mir und Harry war zu groß, um ihn zu überwinden“.

Porter sei wegen dieser Entscheidung „verärgert“, doch er verstehe die Entscheidung des Sony-Studios. Zudem geht er von einem „unglaublichen Spiel“ aus. Wer die Rolle des besten Kumpels von Peter Parker übernehmen wird, ist jedenfalls noch nicht bekannt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Insomniac einen Charakter neu besetzt: Wie sich mancher von euch vielleicht noch erinnert, hat Peter Parker in der PS5-Version von „Marvel’s Spider-Man“ ein neues Gesicht erhalten. Anstelle von John Bubniak ist in der überarbeiteten Fassung das Gesicht des Schauspielers Ben Jordan zu sehen. Dadurch wollten die Verantwortlichen den Look an Tom Holland anpassen, der den Spinnenheld in den letzten drei Filmen spielte.

Einen konkreten Veröffentlichungstermin gab Sony Interactive Entertainment noch nicht bekannt. Zumindest macht die Entwicklung große Fortschritte, weshalb das Spiel voraussichtlich wie geplant 2023 erscheint.

