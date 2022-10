Marvel’s Spider-Man 2: Macht große Fortschritte und soll wie geplant 2023 erscheinen

Wie bereits vor einer Weile bestätigte wurde, arbeiten die Entwickler von Insomniac Games derzeit an gleich mehreren neuen Projekten – darunter „Marvel’s Wolverine“ und ein nicht näher genanntes Multiplayer-Projekt.

Darüber hinaus entsteht bei Insomniac Games aktuell „Marvel’s Spider-Man 2“, das im Rahmen der offiziellen Ankündigung für einen PlayStation 5-Release im Jahr 2023 ausgerufen wurde. Auch wenn es in den letzten Monaten recht still um den ambitionierten Action-Titel wurde, befindet sich die Entwicklung weiterhin auf Kurs.

Dies bestätigten die Entwickler von Insomniac Games auf Nachfrage eines Nutzers und wiesen darauf hin, dass das Projekt hinter verschlossenen Türen große Fortschritte macht und nach dem aktuellen Stand der Dinge wie geplant im nächsten Jahr erscheinen kann.

„Wir machen gute Fortschritte und es ist immer noch für 2023 geplant. Die Präsentation von Spielen erfordert Zeit, Mühe, Ressourcen und Koordination“, so das kalifonische Studio kurz und knapp. Wann mit der offiziellen Enthüllung des Nachfolgers, in dem sowohl Peter Parker als auch Miles Morales spielbar sein werden, zu rechnen ist, wurde von den Entwicklern nicht verraten.

Geht es nach der bekannten Insiderin Millie Amand, dann soll eine Präsentation von „Marvel’s Spider-Man 2“ allerdings „unmittelbar bevorstehen“. Weiter möchte Amand in Erfahrung gebracht haben, dass der Nachfolger unsere Erwartungen übertreffen und vor allem mit seiner beeindruckenden Grafik auf sich aufmerksam machen wird, die sogar bei den Verantwortlichen von Marvel Games die Frage aufgeworfen haben soll, ob sie sich gerade echtes Gameplay anschauten oder es mit einer Zwischensequenz zu tun hatten.

Bisher wurden die Angaben von Amand jedoch weder von Sony Interactive Entertainment noch von Insomniac Games kommentiert. „Marvel’s Spider-Man 2“ befindet sich exklusiv für die PlayStation 5 in Arbeit.

