Marvel’s Spider-Man 2: Arbeiten am Motion-Capturing wohl angelaufen

Allem Anschein nach geht die Entwicklung des PlayStation 5-exklusiven Action-Titels "Marvel's Spider-Man 2" entsprechend voran. Wie der Venom-Darsteller Tony Todd via Twitter andeutete, liefen kürzlich nämlich offenbar die Motion-Capturing-Arbeiten am neuen Abenteuer von Spider-Man an.

Bekanntermaßen arbeitet das seit 2019 zu den PlayStation Studios gehörende Entwicklerstudio Insomniac Games derzeit an mehreren neuen Projekten. Darunter „Marvel’s Spider-Man 2“, das nach dem aktuellen Stand der Dinge 2023 exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen wird.

Nachdem vor wenigen Wochen bereits angedeutet wurde, dass der Start der Motion-Capturing-Arbeiten an „Marvel’s Spider-Man 2“ unmittelbar bevorsteht, scheinen die Arbeiten nun angelaufen zu sein. Darauf deutet zumindest ein aktueller Tweet des Venom-Darstellers Tony Todd hin, in dem es kurz und knapp heißt: „Frühaufsteher. #Mocap-Zeit.

Wie weit die Entwicklung des Action-Titels fortgeschritten ist, ist weiter unklar. Allerdings wiesen die Macher von Insomniac Games auf der diesjährigen GDC darauf hin, dass die Arbeiten am Motion-Capturing erst aufgenommen werden sollen, sobald die entsprechenden Skripte fertiggestellt sind.

Prominente Unterstützung für die Geschichte verpflichtet

Anfang des Jahres kündigten die Verantwortlichen von Insomniac Games an, dass das Studio für die Arbeiten an der Geschichte von „Marvel’s Spider-Man 2“ prominente Unterstützung gewinnen konnte. So heuerte mit Brittney M. Morris die verantwortliche Autorin hinter dem eisigen Survival-Hit „Subnautica Below Zero“ beim kalifornischen Studio an und arbeitet seitdem an der Handlung des 2023 erscheinenden Nachfolgers.

Weitere Meldungen zu Marvel’s Spider-Man 2:

Allzu viele Details zu „Marvel’s Spider-Man 2“ ließen sich Sony Interactive Entertainment und Insomniac Games bisher leider nicht entlocken. Stattdessen war im Rahmen der offiziellen Ankündigung des PlayStation 5-exklusiven Action-Titels lediglich die Rede davon, dass das Sequel zum Teil deutlich düsterer ausfallen wird, als es noch beim ersten Teil aus dem Jahr 2018 der Fall war.

„Und ich würde sagen, wenn der erste Spider-Man Star Wars war, dann ist Spider-Man 2 so etwas wie unser Das Imperium schlägt zurück. Es ist ein bisschen düsterer“, kommentierte Insomniac Games‘ Vizepräsident Bill Rosemann die Ankündigung des Nachfolgers.

Weitere Meldungen zu Marvel's Spider-Man 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren