Marvel’s Spider-Man 2: Actionspiel mit erstem Teaser-Trailer angekündigt

In den letzten Monaten kursierten bereits immer wieder Gerüchte, nun kündigten Insomniac Games und Sony Interactive Entertainment "Marvel's Spider-Man 2" offiziell mit einem Teaser-Trailer an.

Venom macht in "Marvel's Spider-Man 2" Jagd auf Peter und Miles.

Nachdem Ende 2020 mit „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ eine Stand-Alone-Erweiterung zu Insomniac Games‘ erstem Spiel rund um die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft veröffentlicht wurde, bestätigte Sony heute im Rahmen seines jüngsten Showcase die Entwicklung von „Marvel’s Spider-Man 2“. Den ersten Teaser-Trailer zum Game könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

Marvel’s Spider-Man 2: Venom geht auf Spinnenjagd

Offizielle Informationen zum Spiel sind gegenwärtig noch rar gesät, doch das kurze Video verrät bereits einige Details. So werden wir sowohl Peter Parker als auch Miles Morales auf diesem Abenteuer begleiten. Der Trailer zeigt beide Protagonisten Seite an Seite im Kampf gegen das Verbrechen in den Straßen von New York City. Dabei lauert im Schatten bereits eine neue Gefahr. Hierbei handelt es sich um Spidey-Bösewicht Venom, der wohl Jagd auf Peter und Miles machen wird.

Im Trailer sagt er, er befände sich auf der Suche nach würdigen Gegnern und womöglich hat er diese nun in Form der beiden Spider-Men gefunden. Bereits im Vorgänger wurde angedeutet, dass Symbionten in einer potentiellen Fortsetzung noch eine größere Rolle im Rahmen der Handlung einnehmen könnten. Im englischen Originalton wird übrigens niemand geringeres als „Candyman“ Tony Todd dem Alien-Schurken Venom seine markante Stimme leihen. Zudem kehren ebenfalls Yuri Lowenthal (Peter Parker) und Nadji Jeter (Miles Morales) zurück.

Wie Insomniac Games des Weiteren in einem Beitrag im PlayStation Blog verrät, wird ein Großteil des Entwicklerteams des ersten Teils für das Sequel zurückkehren. Hierzu zählen unter anderem Bryan Intihar (Creative Director) und Ryan Smith (Game Director). Wie zudem versichert wird, handle es sich bei dem gezeigten Video lediglich um einen „Vorgeschmack auf all die neuen Fähigkeiten, die unsere Helden erlernen werden, die Anzüge, die sie tragen werden (mehr dazu ein andermal), und die Schurken, die ihnen den Garaus machen wollen.“

„Marvel’s Spider-Man 2“ erscheint voraussichtlich 2023 exklusiv für PlayStation 5.

Freut ihr euch bereits auf „Marvel’s Spider-Man 2“?

