Marvel’s Spider-Man 2: Düsterer als der Vorgänger – Vergleich mit Star Wars

Bei "Marvel's Spider-Man 2" handelt es sich um eine düstere Fortsetzung.

Momentan wird bei Insomniac Games fleißig an der Fortsetzung zu „Marvel’s Spider-Man“ aus dem Jahr 2018 gearbeitet. Der erste Trailer hat verraten, dass ihr sowohl Peter Parker als auch Miles Morales spielen werdet. Die beiden Superhelden werden dieses Mal gemeinsam das Böse in New York City bekämpfen. Dabei müssen sie es unter anderem mit dem gefürchteten Symbionten Venom aufnehmen.

In der neuesten Folge des „This Week in Marvel„-Podcasts sprach der Vizepräsident von Marvel Games ein wenig über das Superhelden-Spiel. Dort bestätigte er noch einmal, dass mehrere Bösewichte ihren Auftritt haben werden. Die Geschichte ist stark mit dem Vorgänger verknüpft und stellt das nächste große Kapitel dar. Viele Charaktere aus dem ersten Ableger werden erneut vertreten sein.

Star Wars Episode 4 und 5 als Beispiel

Zudem soll die „Spider-Man“-Fortsetzung eine düstere Ausrichtung haben. Als Vergleich zog er den Filmklassiker „Star Wars: Das Imperium schlägt zurück“ heran, der im Vergleich zu seinem Vorgänger eine düstere Ausrichtung erhalten hat.

„Und ich würde sagen, wenn der erste Spider-Man Star Wars war, dann ist Spider-Man 2 so etwas wie unser Das Imperium schlägt zurück. Es ist ein bisschen düsterer“, so Bill Rosemann.

Der Release von „Marvel’s Spider-Man 2“ ist für das Jahr 2023 geplant. Die Spieler müssen sich also noch eine ganze Weile gedulden. Marvel-Fans dürfen sich dafür im kommenden Monat auf das Action-Adventure „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ freuen, während Anfang nächsten Jahres das Taktik-Rollenspiel „Marvel’s Midnight of the Suns“ erscheinen wird.

Related Posts

Mit „Marvel’s Wolverine“ arbeitet Insomniac Games an einem weiteren Superhelden-Projekt, das den titelgebenden Mutanten in den Mittelpunkt stellt. Mit der Veröffentlichung ist nicht vor 2024 zu rechnen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Marvel's Spider-Man 2