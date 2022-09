Marvel’s Spider-Man 2: Soll die Erwartungen übertreffen – Präsentation in Kürze?

Bekanntermaßen arbeiten die Entwickler von Insomniac Games aktuell an gleich mehreren neuen Projekten für die PlayStation 5. Darunter einem noch namenlosen Multiplayer-Shooter und „Marvel’s Wolverine“.

Darüber hinaus entsteht beim seit 2019 zu Sony Interactive Entertainment gehörenden Studio „Marvel’s Spider-Man 2“, das für eine Veröffentlichung im kommenden Jahr vorgesehen ist. Während sich die Entwickler von Insomniac Games mit konkreten Details in den vergangenen Monaten vornehm zurückhielten, möchte ein für gewöhnlich gut vernetzter Insider bereits mehr wissen.

Die Rede ist von Millie Amand, der mit seinen Angaben in der Vergangenheit meist richtig lag und via Twitter berichtet, dass die Entwicklung von „Marvel’s Spider-Man 2“ große Fortschritte macht.

Weiter führt der Insider aus, dass die Entwickler von Insomniac Games hier ein heißes Eisen im Feuer haben, das die Erwartungen der Spieler und Kritiker übertreffen wird. Demnach hatten ausgewählte Mitarbeiter von Marvel bereits die Möglichkeit, hinter verschlossenen Türen einen ausführlichen Blick auf „Marvel’s Spider-Man 2“ zu werfen. Der Nachfolger soll dabei für Staunen und Begeisterung gesorgt haben.

Laut Millie Amand sind es vor allem die flüssigen Animationen, die Inszenierung der Action und die „visuelle Schlagkraft“, die zwischenzeitlich dafür sorgten, dass die Marvel-Angestellten das Gefühl hatten, es mit einer Zwischensequenz und nicht mit echtem Gameplay zu tun zu haben. In wie weit die Angaben von Millie Amand den Tatsachen entsprechen, erfahren wir möglicherweise schon in einigen Wochen.

Wie der Insider des Weiteren in Erfahrung gebracht haben möchte, planen Sony Interactive Entertainment und Insomniac Games, „schon bald“ das erste Gameplay zu „Marvel’s Spider-Man 2“ zu präsentieren. Einen konkreten Termin nannte der Insider jedoch nicht.

Erschwerend kommt hinzu, dass eine offizielle Stellungnahme zu den Angaben von Amand noch aussteht.

