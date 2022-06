Marvel’s Spider-Man 2: Insomniac Games sicherte sich prominente Unterstützung

Zu den Projekten, die sich aktuell bei Insomniac Games in Entwicklung befinden, gehört unter anderem der Action-Titel "Marvel's Spider-Man 2". Wie bekannt gegeben wurde, gelang es Insomniac Games bereits im Februar, sich prominente Unterstützung für das ambitionierte Projekt zu sichern.

Bekanntermaßen arbeitet das seit 2019 zu Sony Interactive Entertainment gehörende Entwicklerstudio Insomniac Games derzeit an mehreren neuen Projekten für die PlayStation 5.

Darunter ein direkter Nachfolger zum erfolgreichen Action-Titel „Marvel’s Spider-Man“. Wie bekannt gegeben wurde, gelang es den Verantwortlichen von Insomniac Games, sich für die Entwicklung von „Marvel’s Spider-Man 2“ prominente Unterstützung zu sichern. Die Rede ist von Davison Carvalho, der in den vergangenen Jahren als freiberuflicher Concept-Artist an Filmen wie „The First Avenger: Civil War“, „Doctor Strange“, „Thor: Tag der Entscheidung“ oder „Captain Marvel“ arbeitete.

Zudem war Carvalho in der Vergangenheit in die Entwicklung von Spielen wie „Mortal Kombat X“, „Halo Infinite“, „Lone Echo“ oder Amazons „Crucible“ involviert. Bei den Arbeiten am neuen „Spider-Man“-Abenteuer bekleidet Carvalho erneut den Posten des Concept-Artists.

Fans sollen beim Nachfolger auf ihre Kosten kommen

Allzu viele handfeste Details zu „Marvel’s Spider-Man 2“ ließen sich die Verantwortlichen von Insomniac Games bisher nicht entlocken. Wie Bill Rosemann, der Vice President of Creative at Marvel Games, nach der offiziellen Ankündigung versprach, wird der Nachfolger auf den Stärken des ersten Teils aus dem Jahr 2018 aufbauen und all das bieten, was die Spieler und Spielerinnen bereits beim Erstling geliebt haben.

Darüber hinaus wird Rosemann darauf hin, dass die Geschichte von „Marvel’s Spider-Man 2“ auf den Geschehnissen von „Marvel’s Spider-Man“ beziehungsweise „Marvel’s Spider-Man Miles Morales“ aufbauen und euch mit gleich mehreren Bösewichten konfrontieren wird. Auch ein Wiedersehen mit beliebten Charakteren der Vergangenheit wird uns in Aussicht gestellt. „Ich möchte nicht zu viel verraten, aber es ist das nächste große Kapitel. Es gibt viele Bedrohungen, und viele Charaktere, die in den ersten beiden Spielen waren, die ihr hier wiedersehen werdet“, so Rosemann.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Marvel’s Spider-Man 2“ befindet sich exklusiv für die PlayStation 5 in Entwicklung und wird nach dem aktuellen Stand der Dinge im Laufe des Jahres 2023 veröffentlicht.

Quelle: Videogames Chronicle

Weitere Meldungen zu Marvel's Spider-Man 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren