Mortal Kombat 1: Story-DLC Khaos Reigns, Kombat Pack 2 und mehr enthüllt

Der Publisher Warner Bros. Games und der Entwickler NetherRealm haben für “Mortal Kombat 1” die Erweiterung „Khaos Reigns“ angekündigt. Gleiches gilt für die Charaktere des „Kombat Pack 2“ und weitere Neuerungen.

Die Story-Erweiterung spielt nach den Ereignissen des Basisspiels und bringt eine neue Bedrohung aus einer anderen alternativen Zeitlinie in Form des skrupellosen Titanen Havik mit sich. Dadurch steht Liu Kang erneut vor der Aufgabe, die Helden seiner „Neuen Ära“ zu sammeln.

“Als eine gefährliche Bedrohung aus einer alternativen Zeitlinie auftaucht, angeführt vom skrupellosen Titanen Havik, dessen einzige Mission es ist, die Reiche ins Khaos zu stürzen, muss Liu Kang seine Champions um sich scharen und seinen Feinden Vertrauen schenken, um diese ernste Gefahr zu besiegen”, so Warner Bros. Games und NetherRealm in der heutigen Ankündigung.

Kombat Pack 2 nicht separat erhältlich

Neben der neuen Story-Erweiterung wird “Mortal Kombat 1: Khaos Reigns” auch das “Kombat Pack 2” beinhalten, das sechs neue DLC-Kämpfer einführen soll. Hierbei ist zu beachten: Das „Kombat Pack 2“ ist nicht als eigenständiges Charakterpaket außerhalb der Erweiterung erhältlich.

Zu den neuen spielbaren Charakteren gehören Ghostface aus dem „Scream“-Franchise, Noob Saibot, Sektor, Cyrax, Conan aus dem „Conan der Barbar“-Franchise und T-1000 aus den „Terminator“-Filmen.

Der Launch der Erweiterung „Khaos Reigns“ erfolgt am 24. September 2024. Der Preis liegt bei 49,99 Euro (PS5, Xbox Series X/S, PC) bzw. 39,99 Euro (Switch). Für 59,99 Euro erhalten Spieler das „Khaos Reigns-Paket“, das zusätzlich das erste „Kombat Pack“ enthält.

Vorbestellungen für die Erweiterung enthalten vier neue Skins: „Wedding Scorpion“, „Ultimate Mortal Kombat 3 Sub-Zero“, „Empress Mileena“ und „Ultimate Mortal Kombat 3 Noob Saibot“.

Mit der Veröffentlichung von „Khaos Reigns“ wird ebenfalls ein kostenloses Update namens „Animality“ zum Download bereitgestellt. Es beinhaltet die Rückkehr der „Animality“-Finisher aus „Mortal Kombat 3“.

„Animalities ermöglicht es Charakteren, sich in ihr Seelentier zu verwandeln, um besiegte Gegner zu vernichten. Sie können von allen spielbaren Kämpfern ausgeführt werden und werden in Verbindung mit der Veröffentlichung von Mortal Kombat 1: Khaos Reigns verfügbar sein“, heißt es in der Pressemitteilung.

Ein Trailer gewährt weitere Einblicke in die neu angekündigten Inhalte:

