The Last of Us: PC-Patch 1.0.4.0 behebt Abstürze und weitere Probleme – Changelog

Auf dem PC steht ab sofort das nächste Update zu "The Last of Us" bereit, mit dem diverse technische Probleme behoben werden. Der offizielle Changelog verrät, welche Optimierungen der Patch 1.0.4.0 im Detail mit sich bringt.

"The Last of Us" kämpfte zum PC-Release mit technischen Problemen.

Nach dem technisch enttäuschenden PC-Release des „The Last of Us“-Remakes gelobten die Entwickler von Naughty Dog Besserung und versprachen, die Probleme so schnell wie möglich beheben zu wollen.

Wie das Studio bekannt gab, steht auf dem PC ab sofort das nächste Update bereit, mit dem die Neuauflage von „The Last of Us“ auf die Version 1.0.4.0 gehoben wird.

Offiziellen Angaben zufolge wird mit dem neuen Update unter anderem das Problem in Angriff genommen, das in der Steam-Version dafür sorgen konnte, dass das „It Can’t Be For Nothing“-Achievement nicht wie vorgesehen freigeschaltet wurde.

Darüber hinaus wurden Abstürze und Texturprobleme behoben, die bei der Nutzung von AMD-CPUs auftreten konnten. Ebenfalls weiter optimiert wurde die Ausnutzung der CPU und der GPU.

Was sich mit dem Update 1.0.4.0 sonst noch getan hat, verrät euch der offizielle Changelog.

Das Update 1.0.4.0 in der Übersicht

Optimierte CPU- und GPU-Auslastung während des Spiels.

Verbesserte Texturtreue und Auflösung bei niedrigen und mittleren Einstellungen im Spiel.

Verbesserte Grafiktreue bei den niedrigen Grafikeinstellungen. Insbesondere Wasseroberflächen erscheinen nicht mehr schwarz

Es wurde ein Absturz behoben, der beim Erstellen von Shadern auftreten konnte.

Es wurde ein Absturz behoben, der beim Verlassen des Hauptmenüs auftreten konnte.

Es wurde ein Absturz behoben, der auftreten konnte, wenn man nach einem Kampf starb.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler beim ersten Start längere Wartezeiten beim Laden des Spiels erleben konnten.

Option für Spieler zum gleichzeitigen Sperren und Entsperren von Leistungsstatistiken im HUD-Menü hinzugefügt (Optionen > HUD).

Beschreibungen in den Grafikmenüs hinzugefügt, um besser zu erklären, wann bestimmte Einstellungen andere beeinflussen können (Optionen > Anzeige).

Eine Einstellung für die Textur-Streaming-Rate hinzugefügt (Grafik > Textur-Einstellungen).

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Überspringen von Zwischensequenzen während eines kritischen Ladevorgangs dazu führen konnte, dass das Spiel hängen blieb.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Warnung zum Laden des Shaders beim Neustart des Spiels nicht angezeigt wurde.

Die VRAM-Leiste wurde aktualisiert, um die Nutzung von Betriebssystem und Apps genauer anzuzeigen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Bildschirmleser Werte für gesperrte Einstellungen las, was darauf hindeuten könnte, dass dieselben gesperrten Einstellungen aktiv waren.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Zielen nach unten während der Verwendung von Tastatur und Maus (KBM) die Kameraempfindlichkeit erhöhen konnte.

Die Handhabung bestimmter Befehle, denen die gleiche KBM-Tastenkombination zugewiesen ist, wurde verfeinert.

Korrigierte Übersetzungen für brasilianisches Portugiesisch, Kroatisch, Niederländisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, LATAM-Spanisch, Spanisch, Thailändisch und traditionelles Chinesisch für mehrere Menüoptionen.

[Ultrawide Displays] Korrigierte Position des Entfernungsmesser-Fadenkreuzes für den Bogen.

Das Remake zu „The Last of Us“ ist für den PC sowie die PlayStation 5 erhältlich. Eigen Angaben zufolge haben die Entwickler von Naughty Dog großes Interesse an einem möglichen dritten Teil der Reihe.

Laut Naughty Dogs Neil Druckmann wird es allerdings nur zu einem Nachfolger kommen, wenn gewährleistet ist, dass spannende Geschichten erzählt werden können.

