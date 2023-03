The Last of Us: Bella Ramsey hat Ellies Spiel-Darstellerin „wirklich umgehauen“

The Last of Us:

Gestern hat Sony PlayStation die vierte „Building The Last of Us“-Episode hochgeladen. Sie widmet sich den Protagonisten Joel und Ellie.

Unter anderem kommt dabei Ashley Johnson zu Wort, wobei es sich um die Darstellerin der Videospiel-Ellie handelt. Genauer beschrieben hat sie in Teil eins und zwei die Motion-Capture-Arbeiten übernommen und dem Charakter ihre Stimme geliehen. Daher kann sich wohl niemand so gut in die 14-Jährige hineinversetzen wie Johnson.

In der Serie hat wiederum die 19-jährige Britin Bella Ramsey die Rolle verkörpert. Von Anfang an wurde sie kritisiert, weil ihr Aussehen vielen Fans zu stark vom Vorbild abweicht. Was die schauspielerischen Fähigkeiten angeht, konnte Ramsey jedoch durchaus überzeugen.

Ellie ist zum Leben erwacht

Johnson sieht das ganz genau so und geht sogar noch weiter: „Bella zu sehen hat mich wirklich umgehauen. Ich fühle mich so sehr mit ihr verbunden, es ist, als würde die Videospielfigur Ellie zum Leben erwachen.“

Auch in allgemeiner Hinsicht findet die Schauspielerin die Serie toll. Sie erklärt anschließend, dass sich die Showrunner Craig Mazin und Neil Druckmann folgende Frage gestellt haben: „Wie können wir die Integrität dieser Geschichte bewahren und sie auf der Leinwand für Leute zum Leben erwecken, die keine Gamer sind?“ Für Johnson fühlt es sich jedenfalls so an, dass die beiden die Vorlage „in hohem Maße gewürdigt haben.“

Vor den Dreharbeiten bekamen Bella Ramsey und Pedro Pascal übrigens die Anweisung, das Spiel nicht zu spielen. Ramsey hatte sich jedoch zuvor schon ein paar Spielszenen angeschaut. Letzten Monat hat sie Part I dann schließlich selbst gespielt. Als bisherige Nicht-Gamerin fand sie es „gar nicht so seltsam“, wie sie dachte.

