The Last of Us: Letzte Episode erreicht höchsten Zuschauerwert der Serie

Mit der finalen Episode hat sich die „The Last of Us“-Serie noch einmal übertroffen! 8,2 Millionen Zuschauer wollten wissen, wie die Reise von Joel und Ellie ihr Ende findet. Das sind 100.000 Menschen mehr als beim bisherigen Höchstwert.

Dieser sensationelle Wert konnte trotz starker Konkurrenz erreicht werden. Zur gleichen Zeit fand nämlich die Oscarverleihung statt.

Wertungen erneut sehr hoch

Die Wertungen von „Look for the Light“ – so der Name der Episode – sprechen für sich: Durchschnittlich 9,2 von zehn Punkte haben die Nutzer vergeben. Bei der vorherigen Folge sind die Bewertungen mit 9,5 Punkten allerdings noch ein Stück höher ausgefallen.

Im Laufe der vergangenen zwei Monate hat sich die HBO-Serie immer wieder übertroffen. Doch schon mit der Pilotfolge wurde der erste Rekord aufgestellt: Es war das zweitgrößte Debüt seit dem Jahr 2010.

Episode fünf erreichte sogar 11,6 Millionen Menschen, was jedoch nicht als Rekord anerkannt wurde. Warum? Wegen des Super Bowls in den Vereinigten Staaten hat HBO die Folge zwei Tage früher ausgestrahlt. Die genannte Zahl bezieht sich daher auf das gesamte Wochenende.

In Europa und Lateinamerika ist „The Last of Us“ bereits jetzt die meistgesehene Serie in der Historie von HBO Max. Episode eins bis sechs haben im Durchschnitt 30,4 Millionen Zuschauer gesehen. Die erste Folge hat insgesamt sogar 40 Millionen Zuschauer zu verbuchen.

Die hohe Reichweite der Serie hat sich zudem positiv auf den Verkauf der Videospielableger ausgewirkt. So kam es in Großbritannien zu einem 238-Prozent-Boost des PS5-Remakes aus dem vergangenen Jahr.

Bei diesem grandiosen Erfolg war abzusehen, dass die Verantwortlichen früher oder später eine zweite Staffel ankündigen. Tatsächlich ging das schneller als gedacht und die Bestätigung folgte Ende Januar – zwei Wochen nach dem Serienstart. Kürzlich haben wir erfahren: Staffel zwei soll „radikal anders“ werden.

