The Last of Us Serie: Das Making-Of zur finalen Episode

The Last of Us Serie:

Die letzte Episode der „The Last of Us“-Serie ist heute erschienen! Wie auch bei den vorherigen Folgen dürfen sich die Fans zusätzlich noch ein Making-Of ansehen. Hier sprechen die Showrunner Craig Mazin und Neil Druckmann sowie andere Beteiligte über die Geschehnisse der aktuellen Episode.

Achtung, es folgen Spoiler: In Episode neun tritt Anna, Ellies Mutter, in Erscheinung. Gespielt wird sie von Ashley Johnson, die Ellie in den beiden Videospielablegern dargestellt hat.

Marlene-Darstellerin Merle Dandridge wird wegen Annas tragischem Ende emotional: „Ich denke, dass es ein wunderbares Geschenk der Serie ist, die letzten Worte der beiden besten Freunde aneinander zu sehen. In diesen Momenten von Annas letzten Atemzügen.“

Giraffen-Szene ist gleich geblieben

Doch nicht nur traurige Momente sehen wir im Finale. Zum Beispiel ist die bekannte Giraffen-Szene aus Teil eins enthalten, die genau wie im Spiel abläuft. Weil die Szene „so schön ist“, hat das Team sie nicht abgeändert.

Bella Ramsey über diesen friedlichen Moment in einer brutalen Welt: „Es ist ein freudiger Moment für Ellie und für Joel. Zu sehen, dass Ellie nach dem Trauma, das sie erlitten hat, endlich wieder ein Schimmer der Person ist, die sie einmal war.“

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Nachdem Ellie Joel dazu bewegt hat, ihre Reise zum Ende zu bringen, erreichen sie schließlich die Fireflies. Schnell merkt Marlene, dass es nicht der ihr bekannte Joel ist. In der Zwischenzeit hat er nämlich eine emotionale Verbindung zu Ellie aufgebaut. Daher entscheidet er sich dazu, sie vor ihrer tödlichen Operation zu retten.

Joels einfachste Entscheidung

„Was ist, wenn es darum geht, die gesamte Menschheit oder dieses eine Mädchen zu retten? Es ist die einfachste Entscheidung, die er je in seinem Leben getroffen hat“, erklärt Druckmann.

Nachdem Joel mit Ellie aus dem Krankenhaus geflohen ist, verschweigt er ihr die Wahrheit. Damit setzt er ihre Bindung zueinander aufs Spiel. Druckmann vergleicht Joel hier mit einem Vater, der sein Kind bewusst anlügt, um es zu beschützen.

Weitere Meldungen zu „The Last of Us“:

Das Ende von „The Last of Us“ hat die Fans über ein Jahrzehnt lang gespaltet. Einige halten Joels Entscheidung für richtig, andere wiederum für falsch. Letzendlich sei zumindest klar, warum der einstige Schmuggler so gehandelt hat und dass Ellie dies nicht wollte.

Abschließend meint Craig Mazin: „Diese Komplexität ist der Grund, warum The Last of Us als Erzählung so großartig ist. Deshalb ist es die schönste Geschichte, die im gesamten Genre der Videospiele erzählt wird. Deshalb ist Neil ein Genie und deshalb wollte ich diese Serie überhaupt erst machen.“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren