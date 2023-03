The Last of Us: Inside Episode 8 und Vorschau auf die letzte Episode

The Last of Us:

Pünktlich zum Wochenbeginn steht das Making-Of zur neuesten "The Last of Us"-Episode bereit. Genau wie die Preview für Episode 9.

Die „The Last of Us“-Serie steuert auf das Finale zu: Heute ist in Deutschland die achte Episode („When We Are in Need“) gestartet, in der Ellie auf den zwielichtigen David trifft. Was die Showrunner sich bei der Erstellung dieser Folge gedacht haben, erklären sie im neuesten „Inside“-Video.

Die bisher beste Episode?

Gerade die finale Konfrontation zwischen Ellie und David wird von den Fans gelobt. Jemand in den Kommentaren meint, diese Szene sei „wirklich ein Horrorfilm.“ Doch auch die Episode im Allgemeinen kommt hervorragend an: Vor allem Bella Ramsey, die sich noch einmal gesteigert hat, weiß mit ihrer schauspielerischen Leistung zu überzeugen. Genau so wie Scott Shepherd, der David als Psychopath authentisch dargestellt hat. Laut den Zuschauern sei er sogar noch unheimlicher als im Videospiel.

James, der Gefährte von David, wird übrigens von Troy Baker verkörpert. Hierbei handelt es sich um den englischen Synchronsprecher und Motion-Capture-Darsteller von Joel aus der Spielereihe.

Generell scheint die Folge sehr intensiv und emotional gewesen zu sein. Einige bezeichnen sie sogar als die bisher beste Folge der HBO-Serie. Die aktuelle Wertung auf IMDb stärkt diese Behauptungen: 9,5 von zehn Punkten sehen wir dort, was gemeinsam mit Episode fünf den bislang höchsten Score darstellt!

Das Finale startet hierzulande am 13. März. An diesem Datum erfahrt ihr, wie die Reise von Joel und Ellie zu Ende geht. Einen Ausblick darauf gibt euch die heute veröffentlichte Preview.

