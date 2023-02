The Last of Us: Inside Episode 6 und Vorschau zur siebten Episode

The Last of Us:

Wie gewohnt liefert HBO zur aktuellen "The Last of Us"-Episode ein Making-Of. Zusätzlich veröffentlichten sie eine Preview für Episode sieben.

"The Last of Us" zeigt die gemeinsame Reise von Joel und Ellie.

Seit heute könnt ihr euch die sechste Episode der „The Last of Us“-Serie anschauen. Hier sprechen die beiden Hauptdarsteller Pedro Pascal und Bella Ramsey über die wachsende Bindung zwischen Joel und Ellie. Auch das große Wiedersehen in Jackson wird thematisiert.

„Es ist ein schreckliches Gefühl, wenn man versucht, jemanden zu retten, und dann versagt“, erklärt Showrunner Craig Mazin. Der Schmuggler hat große Angst, dass er noch mal so einen schweren Verlust erleiden muss. Genau dieser Verlust könnte Ellie sein.

Ellie baut wie Joel nicht leicht Beziehungen zu anderen Menschen auf, weil ihr alle vorherigen Kontakte genommen wurden. Zudem habe sie große Angst, alleine zu enden. Genau hier haben sie und Joel etwas gemeinsam, erklärt Ramsey.

In einer gänzlich neuen Szene sieht Joel eine Person, die stark an Sarah erinnert. Das Team hinter der Serie fand die Idee toll, dass er für einen Moment glaubt, seine verstorbene Tochter wiederzusehen.

Eine entscheidende Szene ist Pascal und Ramsey schwer gefallen

Eine andere Sequenz ist wiederum 1:1 aus dem Spiel übernommen. Es ist der Moment, als Joel zu Ellie den schwerwiegenden Satz „Du hast keine Ahnung, was Verlust ist“ sagt.

Laut Mazin ist es die „vielleicht berühmteste Szene“ des Action-Adventures. Deshalb läuft sie in der Adaption fast gleich ab. Ramsey teilt mit, dass sie und Pascal dabei unter Druck standen, weshalb ihnen die Performance schwer gefallen ist. Die 19-Jährige selbst habe deshalb sogar ein paar schlaflose Nächte gehabt.

Neben des Making-Ofs steht auch die nächste Preview bereit: Episode sieben arbeitet die Ereignisse des DLCs „Left Behind“ auf. Neben Ellie tritt also Riley in Erscheinung, die von Storm Reid gespielt wird.

