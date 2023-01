The Last of Us: Bestätigt – TV-Serie erhält zweite Staffel

The Last of Us:

"The Last of Us" wird eine zweite Staffel bekommen. Nachdem die Fortsetzung in den vergangenen Tagen angedeutet wurde, sorgten die ausführenden Produzenten für die Bestätigung.

Nach dem Erfolg der ersten beiden Episoden von „The Last of Us“ wurde diese Entscheidung durchaus erwartet: Die TV-Serie erhält eine weitere Staffel. Das gaben Naughty Dogs Neil Druckmann und der Produzent Craig Mazin in den Abendstunden bekannt.

„Ich bin demütig, geehrt und offen gesagt überwältigt, dass so viele Menschen eingeschaltet haben und sich mit unserer Nacherzählung von Joels und Ellies Reise verbunden fühlen“, so Neil Druckmann, Game Director und Executive Producer der Serie, in einer Erklärung.

Die Zusammenarbeit mit Craig Mazin und der „unglaublichen Besetzung und Crew von HBO“ hätten seine „ohnehin schon hohen Erwartungen“ noch einmal übertroffen, fügte er hinzu. „Jetzt haben wir das große Vergnügen, dies mit der zweiten Staffel wiederholen zu können! Im Namen von allen bei Naughty Dog und PlayStation danke ich euch!“

Millionen Zuschauer sorgen für Dankbarkeit

Craig Mazin meldete sich ebenfalls zu Wort und erklärte: „Ich bin Neil Druckmann und HBO so dankbar für unsere Partnerschaft. Und noch dankbarer bin ich den Millionen von Menschen, die uns auf dieser Reise begleitet haben.“

Das Publikum habe dem Team die Möglichkeit eröffnet, weiterzumachen. Und als Bewunderer der Figuren und der Umgebung, die Naughty Dog erschuf, sei Mazin völlig begeistert, wieder in das Abenteuer einzutauchen.

HBO teilte Anfang der Woche mit, dass die Einschaltquoten für die zweite Episode von „The Last of Us“ gegenüber dem Debüt der Serie einen Rekordzuwachs erreichten. Die zweite Folge der Adaption wurde am Sonntagabend in den USA ausgestrahlt und zog 5,7 Millionen Zuschauer an, was einer Steigerung von 22 Prozent gegenüber der ersten Episode entspricht.

In einem kürzlich geführten Gespräch ließ Neil Druckmann durchblicken, dass eine mögliche Fortsetzung die „The Last of Us Part 2“-Geschichte aufgreifen könnte und der Entwickler möglicherweise einen dritten Teil der Serie in Angriff nimmt – allerdings nur, wenn es etwas spannendes zu erzählen gibt.

Weitere Meldungen zu The Last of Us:

Für die zugrundeliegenden Videospiele dürfte die zweite Staffel bedeuten, dass die Verkäufe längerfristig auf einem höheren Level gehalten werden. Schon im Laufe des Tages berichteten wir von einem enormen Boost in Großbritannien, der auf anderen Märkten ähnlich hoch sein dürfte.

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren