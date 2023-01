The Last of Us: TV-Serie erzielt Rekord und Easter-Egg auf Google

The Last of Us:

"The Last of Us" zieht weiterhin ein großes Publikum an. Die TV-Serie erzielte mit der zweiten Folge einen Rekord und auch Google würdigt die Produktion mit einem Easter-Egg.

„The Last of Us“ ist für HBO ein riesiger Erfolg. Nachdem sich die Serie in der Debüt-Woche lediglich „House of the Dragon“ geschlagen geben musste, konnte die Produktion in der zweiten Woche einen Rekord für sich verbuchen.

Die zweite Folge namens „Infected“ erreichte am Sonntagabend während ihrer Premiere in den USA 5,7 Millionen Zuschauer, was einem Anstieg von 22 Prozent gegenüber der Serienpremiere der vorherigen Woche entspricht. Zugleich ist es der größte Zuschauerzuwachs in Woche 2 für eine HBO-Original-Dramaserie in der Geschichte des Senders.

Und auch die erste Folge legt weiter zu: Nach einer vollen Woche der Verfügbarkeit liegt Episode 1 inzwischen bei 18 Millionen Zuschauern, als fast beim Vierfachen der ursprünglichen Premiere.

„Wir sind begeistert, dass die Fans der Serie und des Spiels diese ikonische Geschichte auf eine neue Art und Weise erleben. Und wir danken ihnen dafür, dass sie zum Erfolg der Serie beigetragen haben“, so Casey Bloys, Chairman und CEO von HBO & HBO Max Content, in der vergangenen Woche im Zuge der ersten Erfolgsmeldung.

Auch Google ist offenbar begeistert

Die TV-Serienadaption wird wöchentlich ausgestrahlt und konnte das Interesse an der „The Last of Us“-Franchise neu beleben, neue Spieler anziehen und das Interesse des größten Suchmaschinenanbieters wecken.

Nutzer von Google, die derzeit nach „The Last of Us“ suchen, erhalten dank eines Easter-Eggs eine kleine interaktive Erfahrung. Ein Pilz erscheint auf dem Bildschirm, der angeklickt werden kann. Danach wird der Bildschirm mit einem Pilzwachstum nahezu vollständig bedeckt. Mit einem Klick auf das Kreuz kann der Pilzbewuchs ebenso schnell wieder entfernt werden.

Das könnte euch ebenfalls zu The Last of Us interessieren:

Wie es in der dritten Episode von „The Last of Us“ weitergeht, verrät eine kleine Vorschau, über die wir schon gestern berichteten. Mehr zu „The Last of Us“ ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

