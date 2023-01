The Last of Us: Hinter den Kulissen der zweiten Episode und Ausblick auf Episode 3

The Last of Us:

"The Last of Us" ist hierzulande am 16. Januar gestartet.

Wie die gefürchteten Clicker für die HBO-Serie ins Leben gerufen wurden, zeigt die zweite „Inside the Episode“-Folge. Darüber hinaus sprechen die Showrunner Mazin und Druckmann über andere Dinge der zweiten Episode. Nochmal der Hinweis: Seit einigen Stunden kann die neue Folge auf Sky und WOW angesehen werden.

Bei der Clicker-Erschaffung lautete das Ziel, die Erwartungshaltung von Kennern des Videospiels zu erfüllen. Wer das Game wiederum nicht gezockt hat, sollte einen wahren Schrecken eingejagt bekommen.

Mehrere Einblicke hinter die Kulissen zeigen euch, wie die Clicker entstanden sind. Um einen detailgetreuen Look zu kreieren, holte Craig Mazin den Prosthetics Designer Barrie Gower an Bord. Als Neil Druckmann schließlich erstmals das Design zu Gesicht bekam, schossen ihm Tränen in die Augen.

„Es sah so gut aus. Es war unheimlich und schön zugleich“, erklärt Naughty Dogs Vizepräsident.

Für die Darstellung habe das Team „grandiose Schauspieler“ gefunden, die Fans des Spiels sind. Somit haben sie die Bewegungen der Clicker genau verstanden, erklärt Mazin. Mit dem Ergebnis seien letztendlich alle zufrieden gewesen.

Sporen hätten nicht funktioniert

Als Nächstes sprechen die beiden Showrunner über den Cordyceps. Hierzu habe das Team eine Menge recherchiert, wobei sie auf etwas mit der Bezeichnung „Mycelium“ gestoßen sind. Das sind die Fäden, aus denen der Pilz besteht. Wie ihr wisst, verbreitet sich der Pilz im Spiel durch Bisse und Sporen in der Luft. In der Serie würde das aber nicht funktionieren, weil Sporen sich überall hin bewegen. Deshalb entschied man sich für eine andere Art der Verbreitung.

Druckmann erklärt an dieser Stelle: „Es ist ein einziger Organismus, der nur mit verschiedenen Teilen davon kommunizieren könnte. Wenn man eine Ranke berührt, könnte man eine Meile entfernt eine Horde Infizierter aufwecken. “

Weitere Meldungen zu „The Last of Us“:

Zum Schluss gehen Mazin und Druckmann noch auf Tess ein. Dabei kommt auch Anna Torv zu Wort, die Darstellerin der Schmugglerin. Dieser Charakter wurde im Vergleich mit dem Spiel etwas umfassender behandelt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Kurz davor veröffentlichte HBO Max eine Preview für Episode 3. Sie erscheint am 30. Januar, also in genau einer Woche.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren