The Last of Us: Staffel 2 wird „radikal anders“ als das Spiel

Schon in der ersten Staffel zur Serie von „The Last of Us“ wurden einige Änderungen vorgenommen, die es in der Videospielvorlage nicht gab. Das gleiche soll für die zweite Staffel folgen.

Nach dem großen Serienfinale von „The Last of Us“ freuen sich Zuschauer und Zuschauerinnen nun auf die zweite Staffel, die bereits offiziell bestätigt wurde. Die Dreharbeiten zu der Serie könnten bereits in 2023 beginnen, weshalb wir wohl nicht allzu lange warten müssen, bis wir Joel und Ellie wiedersehen.

In einem Interview verriet Drehbuchautor und Regisseur Craig Mazin nun ein Detail, das es schon in der ersten Staffel der „The Last of Us“-Serie gab und nun auch in Staffel 2 beibehalten wird.

Radikale Änderungen in Staffel 2

Mazin erklärte, dass sich die zweite Staffel sehr stark von der Videospielvorlage „The Last of Us Part 2“ unterscheiden wird. Schon in der ersten Staffel haben die Verantwortlichen einige Veränderungen vorgenommen, die es so im Videospiel nicht gab.

In der Serie gab es beispielsweise viel mehr Raum für Nebencharaktere und die Vorgeschichte der Apokalypse. So konnten wir in der Serie einige Hintergrundinformationen zu Figuren bekommen, die im Videospiel nur einen kurzen Auftritt hatten.

Der wohl größte Unterschied besteht darin, wie sich die Menschen mit dem Virus infizieren. Im Videospiel sind es Sporen, die eingeatmet werden und zur Mutation führen können. Deshalb tragen die Charaktere im Videospiel ständig Masken, um die gefährlichen Sporen nicht einzuatmen.

In der Serie haben sich die Autoren dagegen entschieden, dass die Infizierten über Ranken auch über weite Distanzen hinweg miteinander vernetzt sind. Es gibt keine Sporen, die eingeatmet werden können. Die Menschen in der Serie können sich stattdessen durch einen Biss eines Clickers anstecken.

Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass Joel und Tess für FEDRA arbeiten. Im Spiel erhalten die beiden ihre Lebensmittelkarten ausschließlich durch Schmuggelgeschäfte und stehen in keiner Verbindung zu der Organisation.

Somit bleibt es abzuwarten, welche weiteren Änderungen das Team vornehmen und wie weit es von der Videospielvorlage abweichen wird.

