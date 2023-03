The Last of Us: Abby-Sprecherin hat Gastauftritt im Serienfinale

The Last of Us:

Laura Bailey ist die englische Synchronsprecherin von Antagonistin Abby aus „The Last of Us Part 2“. Sie bekommt in der Serie einen kurzen Gastauftritt.

Mittlerweile sind alle neun Folgen der ersten Staffel zu „The Last of Us“ verfügbar. In der letzten Episode erklären die Macher, wieso Ellie gegen den Cordyceps-Virus immun ist. Ein Making-of zeigt außerdem, welche Besonderheiten es beim Dreh mit den Giraffen gab.

Doch erst im Nachhinein werden immer mehr Easter Eggs entdeckt, die es nur für Sekundenbruchteile in der Folge zu sehen gibt. Vielen dürfte beispielsweise entgangen sein, dass die englische Synchronsprecherin von Abby aus „The Last of Us Part 2“ einen kurzen Gastauftritt hatte.

Achtung: Im folgenden Abschnitt gibt es Spoiler zum Inhalt der finalen Episode. Falls ihr euch die Episode unvoreingenommen einsehen wollt, solltet ihr zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen.

Abbys Stimme ist eine Krankenschwester

In der finalen Episode wird Ellie (gespielt von Bella Ramsey) in Vollnarkose gelegt. Sie soll operiert werden, damit ein Impfstoff für die Menschheit entwickelt werden kann, der gegen den Cordyceps-Pilz wirkt. Doch Joel (gespielt von Pedro Pascal) durchkreuzt diese Pläne und rettet Ellie vor dem sicheren Tod.

In dieser Szene solltet ihr einen genaueren Blick auf die Krankenschwestern im Hintergrund haben. Eine der Krankenschwestern ist Laura Bailey, die englische Synchronsprecherin von Abby. Ihr Gesicht wird zwar von einer OP-Maske bedeckt, doch bei genauerem Hinsehen ist sie tatsächlich wiederzuerkennen.

Abby ist die Hauptantagonistin in „The Last of Us Part 2“. Ohne zu viel zu verraten: Die Geschehnisse im OP-Raum stehen in direkter Verbindung mit ihrem Hass auf Joel. Es bleibt also abzuwarten, in wie weit die Macher den Auftritt von Laura Bailey nutzen, um ihn in Staffel 2 aufzugreifen.

Laura Bailey hat Director Neil Druckmann übrigens eine lustige Nachricht gesendet, die zeigt, wie viel Spaß sie im OP hatte. Auf dem Bild posiert sie neben einem Schauspieler, der auf dem Boden liegt und seinen Tod simuliert.

