The Last of Us: Höchstwert! – Episode 8 stellt einen neuen Rekord auf

Die „The Last of Us“-Serie hat einen weiteren Zuschauerrekord gebrochen: Episode 8 wurde nach der Veröffentlichung am Sonntag ganze 8,1 Millionen Zuschauer angesehen. Im Vergleich mit der Pilotfolge ist das eine Steigerung von 74 Prozent – und somit der neue Höchstwert!

In Deutschland ist die neueste Folge seit dem gestrigen Montag verfügbar. Der Name lautet „Wenn wir in Not sind“ und thematisiert Ellies Aufeinandertreffen mit dem Psychopath David.

Presse und Fans sind überzeugt

Wie in der vorherigen News schon erwähnt kam die Episode bei den Fans hervorragend an. So beträgt die Wertung auf Internet Movie Database 9,5 von zehn möglichen Punkten. Zuvor hat nur die fünfte Episode so einen hohen Wert erreicht. Unter anderem sprach IGN von „einer Stunde Fernsehen, die man kaum aus den Augen lassen kann.“ Die New York Times bezeichnete die Geschehnisse wiederum als „pure Spannung.“

Bisheriger Rekordhalter bei den Zuschauerzahlen war übrigens Episode vier. Nachdem sie am 5. Februar ausgestrahlt wurde, haben 7,5 Millionen Menschen eingeschaltet. Nun wurde diese stolze Zahl nochmal mit 600.000 weiteren Zuschauern überboten.

Das Finale steigt dann hierzulande am 13. März, also wie immer an einem Montag. Dort werdet ihr erfahren, wie das gefährliche Abenteuer von Joel und Ellie sein Ende findet.

Angesichts des riesigen Erfolges der HBO-Serie ist es wenig verwunderlich, dass Neil Druckmann schon eine zweite Season bestätigte. Joel-Darsteller Pedro Pascal deutete kürzlich einen Drehstart im Laufe dieses Jahres an. Ob es wirklich so schnell geht oder etwas länger dauert, erfahren wir zu einem späteren Zeitpunkt.

Quelle: HBO

