The Last of Us Serie: Poster und das früheste Startdatum zu Staffel 2

In Staffel 2 werden die Ereignisse aus "The Last of Us Part II" behandelt.

Wegen des Erfolgs der ersten „The Last of Us“-Staffel folgt mindestens eine weitere. Dass sich die zweite Season schon auf dem Weg befindet, machte jetzt Showrunner Neil Druckmann mit einem Poster klar.

Darauf zu sehen ist offenbar Abby, die einen Hammer in der Hand hält. Auch im Spiel aus dem Jahr 2020 greift sie gerne zu diesem „Werkzeug.“ Außerdem verrät sie ihr muskulöser Unterarm. Im Hintergrund ist wiederum ein brennendes Auto, dessen Flammen den Schriftzug „The Last of Us“ enthalten.

Druckmann schreibt dazu am Ende: „Aushalten und Überleben.“

Geduld ist angesagt

An anderer Stelle beantwortete Bella Ramsey, wann die zweite Staffel starten könnte: „Es wird eine Weile dauern. Ich denke, wir werden wahrscheinlich Ende dieses Jahres oder Anfang des nächsten Jahres drehen. Es wird also wahrscheinlich Ende 2024, Anfang 2025 sein.“

Mindestens einundeinhalb Jahre müssen sich die Zuschauer also voraussichtlich gedulden, bis das Survival-Abenteuer weitergeht. Bisher wissen wir, dass die nächste Staffel „radikal anders“ ausfallen wird. Zudem gehen die Macher näher auf das Schwarmbewusstsein ein. In Staffel eins wurde diese interessante Änderung nur grob behandelt, was viele Zuschauer schade fanden.

Wer die Serie rund um Joel und Ellie kaufen möchte, bekommt dazu im Sommer Gelegenheit. Zumindest in Großbritannien erfolgt die Veröffentlichung der DVD- und Blu-Ray-Versionen am 17. Juni.

