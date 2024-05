Fishbowl: PS5-Demo des Indie-Abenteuers erschienen – unterstützt von Sony

Das kommende Indie-Abenteuer „Fishbowl“ hat am heutigen Freitag eine Demo erhalten. Ladet sie euch jetzt kostenlos aus dem PlayStation Store herunter!

Im Mittelpunkt steht eine junge Dame namens Alo So, die in Indien lebt. Als die Corona-Pandemie ausbricht, ist sie wie alle anderen gezwungen, in Isolation zu leben. Ihr begleitet sie einen Monat lang in ihrem Alltag. Dabei müsst ihr euch um den Haushalt kümmern, im Homeoffice arbeiten und über soziale Medien Kontakt zu Freunden halten.

Plötzlich tauchen mysteriöse Träume und alte Erinnerungen aus der Kindheit auf. Der Auslöser ist eine Kiste, in der Alo einen mysteriösen Spielzeugfisch entdeckt. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr im Spiel. Euch erwartet eine nostalgische und melancholische Geschichte, in deren Verlauf ihr einige Entscheidungen treffen müsst. Damit bestimmt ihr, welches der verschiedenen Enden ihr zu Gesicht bekommt.

Primär geht es darum, den Alltag zu managen. Achtet darauf, genug zu essen und zu trinken, die Pflanzen zu gießen und zwischen euren Aufgaben Pausen einzulegen. Der Zustand im Haus soll hierbei stets den emotionalen Zustand der Hauptfigur widerspiegeln.

Jeder Gegenstand und Charakter hat seine eigene Geschichte

Trauer spielt eine wichtige Rolle in der Handlung. Alo verlor nämlich vor kurzer Zeit ihre geliebte Oma und kann damit noch nicht so richtig umgehen. Sie packt frühere Besitztümer ihrer Großmutter aus und weckt dabei alte Erinnerungen. Jeder Gegenstand ist mit einer kleinen Geschichte verknüpft.

Auch die Charaktere, die ihr kennenlernen werdet, erzählen ihre eigene Geschichte. Knüpft neue Freundschaften und lernt, wie andere mit den Auswirkungen der Corona-Krise zurechtkommen.

Scheitern könnt ihr übrigens nicht. Kümmert ihr euch nicht um die Wäsche, stapelt sie sich eben. Wie viel ihr erledigt, beeinflusst den Verlauf der Story.

Weil „Fishbowl“ von imissmyfriends.studio aus Indien entwickelt wurde, sollt ihr einen Einblick in die indische Kultur bekommen. Daher sind allerlei indische Objekte und sonstige Details enthalten.

„Fishbowl“ ist Bestandteil von Sonys Initiative India Hero Project. Damit möchte das PlayStation-Unternehmen indische Projekte fördern.

Noch ein Fakt zum Schluss: Für die Entwicklung waren gerade mal zwei Leute verantwortlich.

Schaut euch nun den Trailer zur heute veröffentlichten Demo an.

