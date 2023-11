PlayStation: Nächstes Jahr präsentiert Sony PS5-Spiele aus Indien

Mit dem India Hero Project möchte Sony PlayStation indischen Produktionen eine Bühne bieten. Nun ist bekannt, dass die ersten Spiele dieses Projekts in der ersten Hälfte des kommenden Jahres vorgestellt werden.

Das Talent indischer Entwickler bekannt machen

Programm-Manager Sujith Sukumaran teilt dazu mit: „Mit diesem Projekt wollen wir das Talent indischer Entwickler in der Welt bekannt machen. Wir wollen an die Menschen in Indien appellieren, ihre Entwicklung voll zu unterstützen und ihre Spiele der Welt zu präsentieren. Außerdem wollen wir den Entwicklern Sonys Fähigkeiten und das Know-how sowie die Erfahrung bei der Entwicklung kommerziell erfolgreicher Spiele für Konsolen zur Verfügung stellen.“

Eine Initiative dieser Art hat Sony bereits mit dem China Hero Project auf die Beine gestellt. Daraus sind Produktionen wie „F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch“ und „ANNO: Mutationem“ hervorgegangen. In Zukunft folgt noch das vielversprechende Action-RPG „Lost Soul Aside“, das zuletzt im Sommer einen Trailer erhielt.

Die Verantwortlichen dieser beiden Projekte arbeiten zusammen und tauschen Ideen aus. Um sie dabei zu unterstützen, hat ihnen Sony jeweils ein technisches Team zur Verfügung gestellt.

Hector Fernandes, der bei Sony PlayStation die Third-Party-Abteilung leitet, sagt darüber: „Es dreht sich alles um das Programm, von der Kommerzialisierung und Geldbeschaffung bis hin zur Unterstützung und Schulung von Spieleentwicklern. Was wir verstehen und lernen, haben wir vom China Hero Project übernommen.“

Weitere Meldungen zu PlayStation:

Außerdem verriet Fernandes, welche Genres bei den bisherigen Vorschlägen für das India Hero Project am beliebtesten waren. An erster Stelle stehen Adventure-Spiele, gefolgt von First- und Third-Party-Shootern. Wir sind auf jeden Fall gespannt was indische Entwickler zu bieten haben und werden 2024 über ihre Projekte berichten.

Quelle: IGN Japan

Weitere Meldungen zu Playstation.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren