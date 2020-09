PS5: Games-Showcase „China Hero Project“ mit diversen Präsentationen angekündigt

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Europa.

Wie Sony Interactive Entertainments Niederlassung in Shanghai bekannt gab, dürfen wir uns in Kürze auf ein weiteres PS5-Games-Showcase freuen.

Dieses findet unter dem Namen „China Hero Project“ statt und wird am morgigen Mittwoch, den 30. September um 13 Uhr unserer Zeit live ins Netz ausgestrahlt. Wie es der Name bereits andeutet, wird das Event von Sony Interactive Entertainment dazu genutzt, um verschiedene Projekte zu präsentieren, die aktuell bei chinesischen Studios für die PlayStation 5 entsteht.

Zum Thema: PS5: Erst Langeweile, dann Feuer – Wieso Next-Gen sehr spät in Fahrt kommt

Neben der Präsentation von Titeln, die bereits offiziell angekündigt wurden, sollen auch komplett neue Spiele vorgestellt werden. Worauf wir uns im Detail freuen dürfen, wurde allerdings nicht verraten. Denkbar wäre jedoch, dass mehrere Titel aus dem Line-Up des „China Hero Projects“ zu sehen sein werden.

Anbei die offizielle Übersicht des Line-Ups.

Sollten sich interessante Details oder spannende Neuankündigungen ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich zeitnah.

PlayStation China will host a domestic online event, 1900 Beijing time, 30th September. Many titles from #ChinaHeroProject will reveal their new progress, new announcements or new footages. You may watch it on Bilibili or, wait for me to post YouTube link here, stay tuned! pic.twitter.com/9HBDroUuqx

— ChinaHeroProject (@ChinaHeroPRJCT) September 29, 2020