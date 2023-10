PlayStation: Abgang von Connie Booth bestätigt

Diese Woche berichtete der „God of War“-Schöpfer, dass Connie Booth Sony PlayStation verlassen hat. Nun hat Sony diesen namhaften Abgang gegenüber Axios bestätigt

Ein Pressesprecher teilte dazu mit: „Connie Booth trug zum heutigen Erfolg der PlayStation Studios bei, und ihre Leidenschaft für die Förderung eines Umfelds, in dem sich die kreative Vision eines Teams voll entfalten konnte, hat viele Spieleentwickler positiv beeinflusst. Wir sind Connie für ihre zahlreichen Beiträge zum Unternehmen dankbar und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.“

Auf den Grund für Booths Abschied ist Sony nicht eingegangen. Auch die Entwicklerin selbst hat sich zum aktuellen Stand noch nicht öffentlich geäußert.

Wegen internen Unruhen?

Ein möglicher Grund: Der vermutlich eingestellte „The Last of Us“-Multiplayer. Interne Unruhe soll dadurch entstanden sein, angeblich machte Sony Booth und ihr Team dafür verantwortlich. Dabei handelt es sich aber nur um ein Gerücht. Allerdings berichtete der Journalist Jason Schreier neulich schon von einer unangenehmen Umstellung wegen der Live-Service-Strategie.

Jedenfalls ist Booths Karriere bei Sony nach 34 Jahren vorbei. Speziell zur PlayStation-Sparte kam sie 1995, um an „Crash Bandicoot“ mitzuwirken. Im Laufe der Jahre arbeitete sie dann an vielen bekannten Franchises wie „Ratchet & Clank“, „InFamous“, „Uncharted“, „The Last of Us“ und „Marvel’s Spider-Man 2“.

Ihre Leistung wurde 2020 gewürdigt, als sie es in die Hall of Fame der Academy of Interactive Arts and Science schaffte. Sie war „maßgeblich“ an der Entwicklung der beliebtesten PlayStation-Spiele beteiligt, hieß es.

Angeblich übernimmt Angie Smets den Posten von Connie Booth. Die frühere Studio-Direktorin von Guerrilla Games wechselte erst im April in die Position des Head of Developments bei den PS Studios. Bestätigt ist die Nachfolge allerdings noch nicht.

Sollte sich die ehemalige Produktionsleiterin selbst zu Wort melden, werden wir euch schnellstmöglich darüber informieren.

