PlayStation: Langjährige Produzentin Connie Booth soll Sony verlassen haben

Am Sonntag wandte sich David Jaffe an seine Community und sprach von „traurigen, frustrierenden und möglicherweise respektlosen Neuigkeiten“. Des Weiteren wies der kreative Kopf hinter „Twisted Metal“ darauf hin, „dass das Sony, das wir alle kennen, mittlerweile tot sei“.

Nachdem zunächst unklar war, worauf er sich im Detail bezog, ließ Jaffe verlauten, dass ihm mehrere Quellen bestätigten, dass Connie Booth Sony und die PlayStation Studios verlassen habe. Booth arbeitete mehr als 30 Jahre beim japanischen Elektronikriesen und spielte vor allem in der PlayStation-Sparte eine wichtige Rolle.

Booth begleitete die PlayStation-Sparte seit ihren Anfängen und war in die Produktion von mehr als 100 Titeln involviert.

Los ging es mit dem ersten „Crash Bandicoot“ aus dem Jahr 1996, an dem die Veteranin als Senior Producerin mitwirkte.

Offiziell bestätigt wurde bisher nichts

Jaffe weiter: „Das ist, was ich euch sagen kann. Sie ist nicht mehr bei Sony. Ich habe nicht viele Details. Ich weiß nicht, ob sie gefeuert oder entlassen wurde. Als ich die Geschichte hörte, erzählte mir jeder, dass sie gefeuert wurde. Und dann hörte ich, dass ihr Team auch aus dem Gebäude geführt wurde. Ich weiß jedoch nicht, ob da jemand einfach nur dramatisch war oder ob es in der Tat so passiert ist.“

Bei seinen Angaben bezieht sich Jaffe laut eigenen Angaben auf insgesamt vier unterschiedliche Quellen – zwei innerhalb und zwei außerhalb von Sony. Des Weiteren möchte Jaffe erfahren haben, dass Booth durch Angie Smets (aktuell: Head of Development Strategy bei PlayStation) ersetzt wird.

Bisher wollten sich allerdings weder die Verantwortlichen von PlayStation beziehungsweise Sony noch Connie Booth selbst zu den aktuellen Gerüchten äußern.

Zu den Serien, an denen Booth in ihrer Karriere mitwirkte, gehören bekannte Namen wie „Spyro the Dragon“, „Syphon Filter“, „Ratchet & Clank“, „SOCOM“, „Uncharted“, „Jak and Daxter“, „inFamous“ oder „Resistance“.

Sollte bezüglich des möglichen Abgangs der langjährigen Produzentin für Klarheit gesorgt werden, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

