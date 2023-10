Visual Arts: Berichte über Entlassungen beim PlayStation-Studio

In den vergangenen Monaten wurden bei einer Vielzahl von Studios Stellen gestrichen und Menschen entlassen. Möglicherweise befindet sich auch Visual Arts unter den Studios, bei denen es zu Entlassungen kam.

Dies geht aus Berichten hervor, die die Aussagen von Betroffenen aufgriffen. Beispielsweise merkte der in San Diego ansässige Senior Level Designer Daniel Bellemere an: „Leider war meine vergangene Woche bei PlayStation nach einer Welle von Entlassungen meine letzte Woche.“

„Obwohl dies sicherlich nicht die Nachricht ist, die ich erhofft hatte, bin ich dankbar, die Gelegenheit gehabt zu haben, mit äußerst talentierten Kollegen an unglaublichen Projekten zu arbeiten. Und ich gehe mit guten Erinnerungen an meine Zeit dort.“

Allerdings ließ Bellemere offen, ob er bei Sony San Diego arbeitete oder bei Visual Arts, das ebenfalls in San Diego angesiedelt ist, angestellt war. Andere Betroffene sprechen allerdings explizit von Entlassungen bei Visual Arts.

Betroffene sprechen von auslaufenden Verträgen

Allem Anschein nach sind diese vor allem auf auslaufende Verträge zurückzuführen, die schlichtweg nicht verlängert wurden. Zu einem ähnlichen Szenario soll es kürzlich bereits bei Naughty Dog gekommen sein.

„Auf Wiedersehen PlayStation / Sony Interactive Entertainment“, schreibt der ehemalige Angestellte Matt Barney. „In den letzten Monaten wusste ich, dass diese Entlassungswelle kommen würde. Ich liebe PlayStation und werde es immer tun. Ich meine, ich bin geblieben, als ich die Möglichkeit hatte zu gehen. Es ist also offensichtlich.“

Sean Teo, der als Rigging Artist die Arbeiten am Remake von „The Last of Us: Part 1“ unterstützte, wies ebenfalls auf auslaufende Verträge hin: „Hallo zusammen, mein Vertrag bei PlayStation Visual Arts ist ausgelaufen. Ich suche derzeit nach einer neuen Position und bin flexibel, was die Arbeit an Videospielen, Kinofilmen und kommerziellen Projekten betrifft.“

Da eine offizielle Stellungnahme seitens Sony Interactive Entertainment beziehungsweise Visual Arts noch aussteht, ist aktuell unklar, wie viele Menschen von den Einsparmaßnahmen betroffen sind.

