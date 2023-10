PlayStation Store: Bestseller auf PS5, PS4 und PS VR2 in der Übersicht

Eine gut funktionierende Glaskugel war nicht notwendig, um basierend auf den Verkäufen im PlayStation Store den Spitzenplatz der September-Charts vorhersagen zu können. Wie erwartet schnappte sich der “FIFA”-Nachfolger „EA Sports FC 24“ in Europa die vorderste Position. Das gilt sowohl für die PS4- als auch für die PS5-Rangliste.

In den USA und Kanada reichte es nicht für den ersten Platz. Hier war “NBA 2K24” mehr gefragt, während sich “EA Sports FC 24” auf den dortigen Märkten mit Rang 4 begnügen musste.

Platz 2 der europäischen PSN-Charts erarbeitete sich auf der PS5 “Baldur’s Gate 3”, das Erfolgsspiel von Larian. Auf der PS4 ging der zweite Rang an “Minecraft”. Ebenfalls standen im September Spiele wie “The Crew Motorfest” und “Mortal Kombat 1” hoch im Kurs, wie die weiter unten eingefügten Ranglisten zeigen.

Crossfire Sierra Squad dominiert die PS VR2-Charts

Die PS VR2-Charts machen wiederum deutlich, welche Spiele am häufigsten für das PS5-VR-Headset über den virtuellen Ladentisch gingen. Besonders interessiert waren Besitzer der 600 Euro* teuren Hardware demnach an “Crossfire: Sierra Squad“, “Beat Saber“ und “Pavlov”. In den USA und Kanada landeten die drei Spiele in identischer Reihenfolge ebenfalls auf dem Podium.

Free-to-Play-Spiele müssen zwar nicht gekauft werden. Doch auch hier gibt es eine Rangliste, die mal wieder von “Fortnite” angeführt wird, während sich die Umstellung auf das Gratis-Modell von “eFootball” für den Publisher Konami gelohnt haben dürfte. Der Titel landete – mittlerweile in der 2024er Version – auf Rang 2, gefolgt von “Warzone”, das in diesem Jahr mit der Markteinführung von “Call of Duty: Modern Warfare 3” wieder aufgefrischt wird.

Die erfolgreichsten PSN-Spiele im September in der Übersicht:

PlayStation 5:

EA Sports FC 24 Baldur’s Gate 3 NBA 2K24 The Crew Motorfest Mortal Kombat 1 Grand Theft Auto 5 PayDay 3 Cyberpunk 2077 Lies of P Hogwarts Legacy Resident Evil 4 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Marvel’s Avengers Star Wars Jedi: Survivor The Witcher 3: Wild Hunt Call of Duty: Modern Warfare II Assassin’s Creed Valhalla F1 23 Among Us Gran Turismo 7

PlayStation 4:

EA Sports FC 24 Minecraft Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto 5 The Crew Motorfest NBA 2K24 The Forest Need for Speed Heat Totally Accurate Battle Simulator Need for Speed Payback Hogwarts Legacy Tekken 7 Red Dead Redemption theHunter: Call of the Wild Gang Beasts A Way Out PayDay 2: Crimwave Edition Need for Speed Hot Pursuit Remastered Sekiro: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

PlayStation VR2:

Crossfire: Sierra Squad Beat Saber Pavlov Job Simulator Mini Golf Creed: Rise to Glory – Championship Edition Swordsman VR Kayak VR: Mirage Alvo VR The Dark Pictures: Switchback VR

PlayStation VR:

Job Simulator Superhot VR Beat Saber Arizona Sunshine Batman: Arkham VR Drunkn Bar Fight Goalkeeper VR Challenge Creed: Rise to Glory Lethal VR Marvel’s Iron Man VR

Free to Play:

Fortnite eFootball 2024 Call of Duty: Warzone My Hero Ultra Rumble Rocket League Fall Guys Disney Speedstorm The Sims 4 Apex Legends Trackmania

