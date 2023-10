CoD Warzone: Urzikstan als neue Map vorgestellt

Mit der Veröffentlichung von “Call of Duty Modern Warfare 3” in diesem Jahr wird auch “Warzone” erneuert. Einen ersten Blick auf die neue Karte Urzikstan ließ Activision während der gestrigen Next-Übertragung werfen. Bemerkenswert ist, dass es sich um die gleiche Karte handelt, die als Teil von “MW3 Zombies” debütiert.

Auf der “Warzone”-Karte Urzikstan wird es neben weiteren kleineren Umgebungen “11 unvergessliche Points of Interests” geben. Dazu gehören:

Levin Resort

Popov Power

Zaravan City

Shahin Manor

Low Town

Orlov Military Base

Hadiqa Farms

Zaravan Suburbs

Old Town

Seaport District

Urzikstan Cargo

Diese Schauplätze und Orte sind jedoch nicht die einzigen neuen Features, die mit Urzikstan eingeführt werden. So wurde während des Events ebenfalls ein Zug gezeigt, der gekapert und über die Map bewegt werden kann.

Laut Activisions können Trupps, die erfolgreich die Kontrolle über den Zug übernehmen, ihn vorwärts oder rückwärts fahren lassen oder ihn ganz anhalten.

Im Zug gibt es eine Verkaufsstation und einen Turm für Drohnen, was dem Team einen erheblichen Vorteil verschafft, der sie zweifellos zum Ziel mehrerer Angreifer machen wird.

Zudem wurde während der “Call of Duty”-Next-Übertragung bestätigt, dass zwei von Fans beliebte Karten im Jahr 2024 zu “Warzone” zurückkehren werden. Dabei handelt es sich um Fortune’s Keep Anfang 2024, gefolgt von Rebirth Island später im Jahr. Die Entwicklung beider Karten wird von High Moon Studios und Beenox geleitet.

Änderungen an den Gameplay-Mechaniken

Auch an anderen Gameplay-Elementen wurde Hand angelegt. Spieler haben die Möglichkeit, das Rutschen zu unterbrechen, indem sie entweder erneut springen oder sich ducken. Das Springen wurde schneller und höher gemacht und die Verlangsamung bei der Landung nach einem Sprung sowie die Sprint-Out-Verzögerung nach dem Sprung wurden verringert.

Ebenfalls können Spieler Tac-Stance für „eine Mischung aus Hüftfeuer und Zielen durch das Visier“ aktivieren, was eine schnellere Bewegungsgeschwindigkeit ermöglicht, während die Genauigkeit darunter leidet. Ein weiteres Element ist der taktische Gegenstand „Stim“, mit dem eine kurze Erhöhung der Bewegungsgeschwindigkeit erzielt werden kann.

Zu den weiteren Verbesserungen gehört eine spezielle Pistole als Seitenwaffe zum Schwimmen und Klettern. Außerdem sind Aufträge fortan einfacher zu finden. Und wenn man sie im Loadout hat, wird automatisch die Gasmaske getragen.

Die folgenden Modi und Karten werden in der nächsten Version von „Warzone“ zum Start verfügbar sein:

Battle Royale (Urzikstan, Vondel)

Wiederaufleben (Vondel, Ashika Island)

Plünderung (Urzikstan)

Weitere Informationen zu den Neuerungen in “Call of Duty Warzone” sind in einem umfangreichen Blogpost zusammengefasst.

“Call of Duty: Modern Warfare 3” wird am 10. November 2023 veröffentlicht und setzt unmittelbar an den Vorgänger “Call of Duty: Modern Warfare 2” aus dem Vorjahr an. Vor dem Launch findet eine Beta statt, auf die PlayStation-Spieler zuerst zugreifen können.

