Call of Duty Modern Warfare 3: Zombies-Modus wird zum Extraction-Shooter – Trailer

Der Zombies-Modus ist zurück und hat sich deutlich verändert. In "Call of Duty: Modern Warfare 3" erwartet die Spieler nämlich eine Extraction-Shooter-Variante der Untotenschlacht.

Der kommende First-Person-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 3“ wird neben einer actiongeladenen Kampagne sowie einem vor Nostalgie triefenden Multiplayer auch einen mitreißenden Zombie-Modus beinhalten. Im Rahmen des „Call of Duty Next“-Events hat Activision eben jene Schlacht mit den Untoten vorgestellt, die die Spieler in wenigen Wochen erleben können.

Große Karte, acht Trupps und massig Zombies

An die Stelle des gewohnten rundenbasierten Spielsystems tritt ein Extraction-Shooter, der auf einer gewaltigen Karte angesiedelt ist und den bisherigen DMZ-Modus aus „Call of Duty: Modern Warfare 2“ mit Zombies kombiniert. Man kann diese Spielerfahrung sowohl alleine als auch im Trupp in einer PvE-Umgebung erleben, in der man auch auf andere Trupps stoßen kann. Insgesamt werden bis zu acht Trupps mit jeweils drei Spielern auf der Karte unterwegs sein.

Im freien Spiel kann man auch vollkommen ungestört gegen die Untoten in den Kampg ziehen oder Missionen der Dunkeläther-Geschichte spielen. Zudem versprechen die Entwickler „mehr Zombies als jemals zuvor auf einer Karte“, wobei auch besondere Zombiearten sowie menschliche Bedrohungen nicht fehlen dürfen.

Selbstverständlich werden auch klassische Funktionen wie die Mystery Box, die Perk-Maschinen, Pack-a-Punch sowie eine neue Wunderwaffe mit an Bord sein. Wie man es von Extraction-Shootern gewohnt ist, kann man Perks, Pack-a-Punch-Waffen und Ausrüstungsgegenstände mit einer Evakuierung sichern, um sie in einer folgenden Runde direkt mitzunehmen.

Mehr zu Call of Duty Modern Warfare 3:

„Call of Duty: Modern Warfare 3“ wird am 10. November 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erscheinen. Ein erster Trailer gewährt uns einen Blick auf den Zombie-Modus.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Modern Warfare 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren