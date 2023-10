Call of Duty Modern Warfare 3: Über 30 Waffen, Waffenschmied und PlayStation-exklusive Inhalte

Am heutigen Abend veranstaltet Activision das „Call of Duty Next“-Event, in dessen Rahmen zahlreiche Details zu dem in wenigen Wochen erscheinenden First-Person-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 3“ enthüllt werden. Unter anderem haben die Entwickler einige Informationen zu den Waffen und dem Waffenschmied verraten.

Ein vollgepackter Waffenschrank

Demnach wird „Call of Duty: Modern Warfare 3“ mehr als 30 Waffen starten, worunter sich auch die ACR sowie die Renetti wiederfinden. Die Waffen werden allesamt einzigartige Meister-Tarnungen erhalten, wobei man weiterhin alle Tarnungen, Operator-Skins und den Großteil der kosmetischen Gegenstände aus „Call of Duty: Modern Warfare 2“ übernehmen kann.

Beim Waffenschmied kann man wiederum die Waffenaufsätze und weitere Details anpassen. In dem neuen Teil soll ein jeder Waffenaufsatz auch detaillierte Waffenwerte mit sich bringen, sodass man jede noch so kleine Änderung nachvollziehen kann. Des Weiteren wird es Sekundärmarktgüter geben, die noch mehr Anpassungen ermöglichen werden. Sie unterscheiden sich von normalen Aufsätzen und verändern die Waffe grundlegend, sodass sie unter anderem die Feuerrate, die Schussart und mehr verändern können. In der Beta werden die detaillierten Waffenwerte noch nicht enthalten sein.

Darüber hinaus werden PlayStation-Spieler ein weiteres Mal exklusive Inhalte bekommen. Bei „Call of Duty: Modern Warfare 3“ handelt es sich um das „Lockpick Operator Pack“, das den Operator Lockpick, das „Starry Knife“ als Nahkampfwaffe sowie die „American Gothic“-SMG beinhaltet. Man muss das Spiel vorbestellen, um die Inhalte freizuschalten. Lockpick heißt im Übrigen Elodie Micheaux und ist eine smarte Kunstdiebin, die auch den einen oder anderen Safe knacken kann.

Mehr zu Call of Duty Modern Warfare 3:

„Call of Duty: Modern Warfare 3“ erscheint am 10. November 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Hier ist der Trailer zu den PlayStation-exklusiven Inhalten:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Modern Warfare 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren