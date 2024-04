Fallout 4: PS5-Upgrade jetzt für alle PS-Plus-Mitglieder verfügbar

Bethesda hat bestätigt, dass fortan auch Inhaber einer PS-Plus-Mitgliedschaft, die "Fallout 4" über Essential bzw. über die PS-Plus-Collection bezogen haben, in den Genuss des PS5-Upgrades kommen. Schon zuvor wurden einige Spieler in den Einstellungen fündig.

Das in der vergangenen Woche veröffentlichte Next-Gen-Update von “Fallout 4” sorgte konsolenübergreifend für Verwirrung. Während es auf der Xbox Series X zunächst den Eindruck machte, dass ein Modus fehlt, standen PS-Plus-Mitglieder vor verschlossenen Türen.

Für Inhaber einer Extra-Mitgliedschaft wurde zügig eine Lösung gefunden und sie konnten vor dem Wochenende damit beginnen, ihr Exemplar von “Fallout 4” auf die neue Version zu bringen. Essential-Mitgliedern blieb zunächst nur die Möglichkeit, die Vollversion zu erwerben. Inzwischen wurde auch dieses Problem behoben.

PS5-Upgrade endlich für alle Fallout 4-Spieler zum Download bereit

Auf Reddit berichteten heute Nacht mehrere User, dass sie in der Lage waren, ihre über PS Plus Essential bzw. über die PS-Plus-Collection bezogene Version von “Fallout 4” auf den Next-Gen-Stand zu bringen.

So schrieb ein User: “Ich habe nur PS Plus Essentials und habe das Spiel aus der PS-Plus-Collection. Ich ging in meiner Bibliothek zum Spiel und es gab ein Dropdown-Menü mit der Bezeichnung Spiel.” In diesem Menü wechselte er die Spielversion und im weiteren Verlauf erfolgte der Hinweis, dass das PS5-Update bezogen wird.

Weitere Reddit-User erklärten daraufhin, dass sie nach diesen Schritten ebenfalls in der Lage waren, “Fallout 4” mit dem Next-Gen-Update zu versehen. Auch User aus Deutschland gaben an, dass die Aktualisierung nun für Essential-Mitglieder verfügbar sei.

Nachfolgend die Schritte, die zum Erfolg führen, in der Übersicht:

Wechselt zur Spielebibliothek.

Ruft eure Sammlung auf, in der auch die PS-Plus-Spiele gelistet sind.

Wählt den Eintrag “Fallout 4”.

Danach sollte im Spieleintrag ein Dropdown-Menü zu sehen sein, das zweimal den Eintrag “Spiel” enthält.

Wechselt zur Option mit dem PS5-Logo und ladet es herunter.

Auch eine offizielle Bestätigung liegt vor: Dass es sich hierbei keinesfalls um Zufälle oder Falschangaben handelt, machte später ein Tweet von Bethesda deutlich.

Darin heißt es: “Vielen Dank für den Hinweis, dass einige PS-Plus-Abonnenten nicht auf das kostenlose Next-Gen-Update von Fallout 4 auf PlayStation zugreifen konnten. Dieses Problem wurde nun erfolgreich behoben. Abonnenten, die Fallout 4 bereits aus der PlayStation-Plus-Collection erhalten haben, sollten jetzt wie vorgesehen auf das Update zugreifen können.”

IGN-Bericht sorgt für Verwirrung

In der Zwischenzeit dürften viele Spieler Geld in den Kauf von “Fallout 4” investiert haben, auch wenn sie einen Anspruch auf das Upgrade haben. Bethesda schrieb im Vorfeld, dass die Aktualisierung “für alle” Spieler verfügbar gemacht wird, was zur Annahme führte, dass auch die Exemplare gemeint sind, die über Essential bzw. über die PS-Plus-Collection bezogen wurden.

Für Verwirrung sorgte gestern ein Artikel von IGN. So schrieb die Publikation: “Wer Fallout 4 über die PS-Plus-Collection besitzt, erhält kein kostenloses Next-Gen-Update, bestätigt Bethesda.”

Als Quelle nannte die Publikation einen Tweet von Bethesda, in dem der Publisher lediglich anspricht, dass Extra-Mitglieder einen Anspruch haben. Zu Essential konnte das Unternehmen zunächst keine Angabe machen, schloss die Unterstützung mit dieser Aussage aber keinesfalls aus.

Weitere Meldungen zu Fallout:

Verwirrung gab es anfangs auch bei Spielern auf der Xbox Series X. Es machte zunächst den Eindruck, dass der Qualitätsmodus in dieser Version des “Fallout 4”-Updates fehlt. Grund zur Annahme lieferte die Framerate, die auf der Xbox Series X in allen Modi bis zu 60 FPS beträgt. Laut Changelog sollten es im Qualitätsmodus nur maximal 30 FPS sein. Auch hier sorgte Bethesda in einem Tweet für Klarheit.

