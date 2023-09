Die Untoten sind zurück: Call of Duty Modern Warfare 3 präsentiert Zombie-Modus im Trailer

Mit “Call of Duty: Modern Warfare 3” steht der nächste Teil der erfolgreichen Activision-Reihe in den Startlöchern, nachdem erst im vergangenen Jahr “Call of Duty: Modern Warfare 2” ins Rennen geschickt wurde.

Auf eine besondere Neuerung können sich Fans allerdings einstellen: Zombies sind mit dabei, nachdem im vergangenen Jahr auf diese Spielvariante verzichtet wurde. Enthüllt wurden die Gefechte mit den gefräßigen Widersachern mit einem Trailer, der unterhalb dieser Zeilen eingebettet ist.

Im Trailer zum Zombie-Modus von “Call of Duty: Modern Warfare 3” sind einige cinematische Szenen zu sehen, die ein Open-World-Erlebnis versprechen, bei dem sich die Spieler mit anderen Trupps zusammentun müssen, um die Untoten zu bekämpfen.

Ultimative Herausforderung: Kampf gegen mehr Untote als je zuvor

“Bereitet euch darauf vor, gegen eine größere Anzahl von Untoten als je zuvor anzutreten, während die Mitglieder der Operation Deadbolt sich auf schwierige und mehrstufige Aufgaben einlassen und Soap und Co. versuchen, Zakhaev und Terminus davon abzuhalten, weitere Ressourcen zu plündern”, so Activision in einem Blog-Post.

“Modern Warfare Zombies” stellt laut Activision eine Neuheit dar, die das Beste aus den “Modern Warfare”-Karten und -Systemen mit den bewährten Kernfunktionen von Treyarchs Zombies kombiniert. Der Spielmodus wird parallel zur Kampagne und zum Multiplayer-Modus von “Modern Warfare 3” veröffentlicht.

“Macht euch bereit, die Invasion in verschiedenen Regionen mit steigendem Schwierigkeitsgrad einzudämmen, mit den wichtigsten Zombies-Funktionen und einer Reihe von Geheimnissen, die es zu entdecken gilt”, heißt es weiter.

Erwähnt wird zugleich eine Open-World-Extraktions-Survival-Erfahrung, die Spieler gemeinsam mit anderen Trupps bestreiten können – zusätzlich zu einer Reihe von speziellen Story-Missionen.

“Call of Duty: Modern Warfare 3” wird am 10. November 2023 veröffentlicht und setzt unmittelbar an den Vorgänger “Call of Duty: Modern Warfare 2” aus dem Vorjahr an. Die Entwicklung liegt in der Verantwortung von Sledgehammer, wobei Infinity Ward tatkräftig unterstützend mitwirkt.

