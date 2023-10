Modern Warfare 3: Multiplayer-Premiere ist ein Tribut an alten MW2-Trailer

Der Multiplayer-Trailer zum kommenden "Modern Warfare 3"-Ableger ist da. Schaut euch jetzt an, was die Online-Komponente dieses Jahr alles zu bieten hat.

Activision hat „Till I Collapse“ zurückgebracht: Wie einst im Launch-Trailer von „Modern Warfare 2“ (2009) kriegen die Leute in der Multiplayer-Premiere Eminems wuchtigen Rap-Hit zu hören.

Der Nostalgie-Faktor soll’s richten

Somit setzen die Macher weiterhin auf Nostalgie. Denn wir wissen bereits, dass alle 16 Launch-Maps aus dem Shooter-Klassiker stammen. Vorgestellt wurden sie mit einem vorherigen Video, das fast alle Maps in einem neuen Gewand zeigt. Die Karten sind komplett modernisiert, sollen aber dennoch ein nostalgisches Gefühl vermitteln.

Auch die Kampagne könnte für ein Déjá-Vu sorgen, wie eine Alterseinstufung verriet. So soll in einer Mission auf Zivilisten geschossen werden, was an die Flughafenmission „No Russian“ erinnert.

Schaut euch jetzt den Trailer zum Multiplayer an. Unter anderem bemerken wir hier die Rückkehr des Slide-Cancellings. Des Weiteren könnt ihr wohl schwimmen und auch Boote spielen eine Rolle.

Gameplay aus dem Multiplayer seht ihr dann am 5. Oktober, dem kommenden Donnerstag. Wer selbst testen möchte, erhält dazu bald die Gelegenheit: Vorbesteller, die auf PlayStation spielen, dürfen zwischen dem 6. und dem 10. Oktober zocken. Die PlayStation-exklusive Open-Beta läuft vom 8. bis zum 10. Oktober. Vorbesteller aller anderen Plattformen sind ab dem 12. Oktober dran. Bis zum 14. Oktober muss sich wiederum der Rest gedulden.

„Call of Duty: Modern Warfare 3“ erscheint am 10. November für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Für das Cross-Gen-Bundle zahlen die Spieler 79,99 Euro. Wer zusätzlichen Inhalt und vorzeitige Zugänge haben möchte, sollte zur Vault Edition greifen. Dafür werden 109,99 Euro fällig.

