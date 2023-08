Modern Warfare 3: Mit Termin, Gameplay-Trailer und Details offiziell angekündigt

Jetzt ist es offiziell! "Call of Duty: Modern Warfare 3" erscheint im kommenden November für die Konsolen und den PC. Ein erster Gameplay-Trailer wurde auch veröffentlicht.

In den Abendstunden hat Activision den First-Person-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 3“ offiziell angekündigt, Dabei handelt es sich um einen direkten Nachfolger zum letztjährigen Ableger, in dem sich die Task Force 141 gemeinsam auf die Jagd nach Makarov begibt.

DIe Rückkehr des Makarovs

Eine düstere Kampagne, die linearere Missionen sowie Open Combat-Missionen beinhalten wird, soll die Spieler in ein packendes Gefecht schicken. Diese Open-Combat-Missionen bieten zahlreiche zusätzliche Pfade und Entscheidungsmöglichkeiten, um die Aufgaben abzuschließen.

Für den Multiplayer wurden die jüngsten Gerüchte bestätigt. Es werden tatsächlich alle 16 Karten des 2009 veröffentlichten „Call of Duty: Modern Warfare 2“ zum Launch enthalten sein. Selbstverständlich werden alle Karten „modernisiert“, wobei im Rahmen der Live-Service-Unterstützung mehr als ein Dutzend weiterer 6v6-Karten erscheinen sollen. Mit „Cutthroat“ wird auch ein neuer 3v3v3-Modus ins Spiel kommen. Des Weiteren werden Bodenkrieg und Invasion vier brandneue, riesige Karten erhalten.

Darüber hinaus wird man den Waffenschmied-Katalog erweitern, indem man den „After-Market“ einführt, der weitere Teile für die Anpassungen mit sich bringt. Die neue „Tac-Stance“ soll in Feuergefechten in Nahdistanz nützlich sein. Die roten Punkte kehren auf die Minikarte zurück. Zudem wird man die nächste Karte wieder wählen können.

Und auch spielerisch kehrt das Abbrechen von Nachlade- und Rutschanimationen zurück, wobei die Grundgesundheit gesteigert wird, wodurch auch die Time-to-Kill erhöht wird. Alle Perks werden zum Start einer Partie zur Verfügung stehen. Außerdem werden alle Inhalte und Käufe, die man in „Call of Duty: Modern Warfare 2“ sowie „Warzone“ getätigt hat, in den neuen Ableger übernommen.

Abschließend werden auch die Zombies wieder mit von der Partie sein. Treyarch erschafft für „Call of Duty: Modern Warfare 3“ die größte Zombiekarte in der Geschichte der Reihe, wobei eine weitere Dunkeläther-Geschichte erzählt wird.

„Call of Duty: Modern Warfare 3“ erscheint am 10. November 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Frühkäufer werden die Kampagne ein weiteres Mal eine Woche vor dem Launch spielen können. Außerdem werden Vorbesteller einen Frühzugang zu der Multiplayer-Beta erhalten, die zuerst auf der PlayStation stattfinden wird.

