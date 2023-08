Modern Warfare 3: Release zum Vollpreis und PS4-Version bestätigt

Nachdem hinter den Umsetzungen für die PlayStation 4 und die Xbox One zunächst noch ein Fragezeichen stand, bestätigte Activision Blizzard nun nicht nur, dass "Call of Duty: Modern Warfare 3" in der Tat für die alten Konsolen erscheinen wird. Zudem wurde verkündet, dass wir es hier mit einem Vollpreis-Release zu tun haben.