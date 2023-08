Modern Warfare 3: Diese Inhalte können aus MW2 übernommen werden

Activision hat bestätigt, dass Spieler zum ersten Mal in der Geschichte der "Call of Duty"-Reihe in der Lage sein werden, viele Dinge, die sie in "Call of Duty: Modern Warfare 2" und "Warzone 2" gekauft und freigeschaltet haben, in das kommende "Call of Duty: Modern Warfare 3" zu übertragen. Erste Einzelheiten liegen vor.

Mit „Call of Duty: Modern Warfare 3“ erscheint in diesem Jahr ein direkter Nachfolger des 2022 veröffentlichten „Call of Duty: Modern Warfare 2“, was einen Einfluss auf den inhaltlichen Fortschritt der Spieler hat. Denn viele der erspielten bzw. gekauften Errungenschaften und Inhalte können in den neuen Shooter übernommen werden. Weitere Einzelheiten zu diesem Transfer wurden in einem offiziellen Blogpost beschrieben.

Dem Artikel zufolge werden die meisten Inhalte, die den Spielern in „Call of Duty: Modern Warfare 2“ und in der aktuellen Version von „Warzone“ zur Verfügung stehen, auch in „Call of Duty: Modern Warfare 3“ unterstützt. Inbegriffen sind „Waffen und kosmetische Inhalte, einschließlich Bundles, Operatoren und andere Belohnungen und Freischaltungen aus dem Spiel“.

Übernommen werden können:

Alle Operatoren und Operator-Skins, die in „Call of Duty: Modern Warfare 2“ freigeschaltet wurden. Dies gilt auch für Inhalte, die nicht mehr käuflich zu erwerben sind oder nur für einen bestimmten Zeitraum (z. B. während einer Saison) verfügbar waren.

Alle Waffen und ihre Blaupausen, ebenso wie alle Aufsätze und alle Waffen-Camos. Einige „Call of Duty: Modern Warfare 2“-Aufsätze funktionieren auch auf „Call of Duty: Modern Warfare 3“-Waffen.

Waffencharms, Waffensticker, Embleme, Ladebildschirme, Calling Cards und Fahrzeugskins, sofern sie für ein Fahrzeug sind, das in „Modern Warfare 3“ enthalten ist.

Einige Inhalte bleiben außen vor

Es gibt aber auch Ausnahmen. So können Inhalte, die sich auf Gameplay-Features beziehen, die nicht in „Call of Duty: Modern Warfare 3“ enthalten sind, nicht im neuen Shooter genutzt werden.

„Wenn Modern Warfare 3 zum Beispiel nicht über das taktische Amphibienfahrzeug oder ein bestimmtes Stück taktischer oder tödlicher Ausrüstung in einem der Spielmodi verfügt, werden alle Skins, die ihr für diese Gegenstände in Modern Warfare 2 freigeschaltet habt, nicht in Modern Warfare 3 enthalten sein“, heißt in der Erklärung von Activision.

Ebenfalls weist der Publisher darauf hin, dass Wartracks aus „Call of Duty: Modern Warfare 2“ nicht in den Nachfolger übertragen werden und dass es keinen „Carry Back“ geben wird. Das bedeutet, dass alles, was im dritten Spiel freigeschaltet wurde, im zweiten Spiel nicht mehr verfügbar sein wird.

Activision hat kürzlich mit dem Marketing für „Call of Duty: Modern Warfare 3“ begonnen. Im Laufe der Woche wurde ein Trailer zum Spiel veröffentlicht, der bestätigt, dass Vladimir Makarov der primäre Antagonist im Spiel sein wird. Mehr Details folgen am 17. August 2023.

Einen Veröffentlichungstermin bekam „Call of Duty: Modern Warfare 3“ bereits. Erscheinen wird der Shooter demnach 10. November 2023 voraussichtlich für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

