Call of Duty: Anti-Cheat-Software bannt 14.000 Cheater in 24 Stunden

Activision hat neue Erfolgszahlen ihrer Anti-Cheat-Software Ricochet bekanntgegeben. So sollen in „Call of Duty: Modern Warfare 2“ und „Warzone 2“ innerhalb von nur 24 Stunden mehr als 14.000 Cheater gebannt worden sein.

2021 hatte Activision seine Anti-Cheat-Software Ricochet vorgestellt, die mittlerweile bereits in den „Call of Duty“-Titeln tätig ist. Team Ricochet ist für die Software verantwortlich und stattet diese regelmäßig mit neuen Funktionen aus, um Cheater besser aufzuspüren und den Schummlern häufig auch richtig auf den Keks zu gehen.

Dank der neuen Maßnahmen konnte Ricochet innerhalb eines einzigen Tages mehr als 14.000 Cheater erfolgreich aus dem Spiel verbannen. Das Team hatte kürzlich neue Implementierungen eingeführt, die sich an die Entwickler der Cheats richten sollen.

Maßnahmen werden immer besser – sind aber noch nicht perfekt

„In den letzten 24 Stunden haben neue Entdeckungen, die direkt auf die Entwickler von Cheats abzielen, zu über 14.000 Kontosperren für Cheats und Hacker in Modern Warfare 2 und Warzone geführt“, hieß es über den Updates-Account zu „Call of Duty“ auf Twitter. In den letzten Wochen hatte sich Activision bemüht, die Entwickler von Cheats aufzuspüren und rechtliche Schritte gegen diese einzuleiten. Einige der Cheat-Plattformen wurden dadurch schon erfolgreich vom Netz genommen.

Anfang des Monats hatte Team Ricochet erst eine neue Maßnahme vorgestellt , durch die sich Cheater in „Call of Duty: Modern Warfare 2“ und „Warzone 2“ selbst zu erkennen geben. Dabei werden Lockfiguren, sogenannte Halluzinationen, in der Nähe von auffälligen Spielern platziert, die auch nur die vermeintlichen Cheater sehen können. Werden diese Lockfiguren angegriffen, wurde der Schummler identifiziert und kann bestraft werden.

Activisions Bemühungen gegen Cheater und Cheat-Entwickler werden zwar immer besser, sind aber noch lange nicht perfekt. Zuletzt wurde davon berichtet, dass PC-Lobbys von „Modern Warfare 2“ aus dem Jahr 2009 mit einem bösartigen Virus infiziert waren. Das Virus breitete sich auf den Computern der Benutzer aus, indem diese einfach diesen Lobbys beitraten. Zum Schutz vor diesem Problem hatte sich Activision dazu entschlossen, die Server kurzerhand offline zu nehmen.

