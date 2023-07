Call of Duty: Cheater bekommen bald Halluzinationen

Call of Duty:

Das Team Ricochet hat neue Anti-Cheat-Maßnahmen für die Titel „Call of Duty: Modern Warfare 2“ und „Warzone 2“ vorgestellt. Cheater sollen bald von Halluzinationen heimgesucht werden.

Das Team Ricochet hat einen neuen Fortschrittsbericht für die gleichnamige Anti-Cheat-Software vorgestellt. Die Software wird regelmäßig durch neue Maßnahmen erweitert, die Cheater und ungewollte Tools aufspüren und eindeutig identifizieren sollen.

In dem neuen Bericht wurde eine neue Maßnahme vorgestellt und eine weitere in den Ruhestand versetzt. Mit der neuen Anti-Cheat-Maßnahme „Halluzinationen“ werden Cheatern Trugbilder vorgesetzt, die nur sie sehen können und wodurch sie eindeutig als Schummler identifiziert werden können. Die Abhilfemaßnahme „Treibsand“ wird hingegen eingestellt.

Cheater geben sich durch neue Maßnahme selbst zu erkennen

Team Ricochet wendet in regelmäßigen Abständen neue Maßnahmen gegen Cheater an. Die Schummler werden dabei meist nicht sofort gesperrt, sondern stattdessen analysiert. Durch die so gewonnenen Daten können weitere Cheater, die etwa nicht erlaubte Tools nutzen, leichter identifiziert werden. Auch die neue Maßnahme „Halluzinationen“ soll dabei behilflich sein.

Dabei werden Lockfiguren in der Nähe der Cheater platziert, die nur die Schummler selbst sehen können. Regulären Spielern werden die „Halluzinationen“ nicht angezeigt, wodurch sich die Schummler bei jeglicher Interaktion mit den Lockfiguren selber zu erkennen geben. Die Halluzinationen sehen aus, bewegen sich und interagieren mit der Welt wie ein echter Spieler. Dabei handelt es sich um keine KI, sondern um ein Abbild eines echten, aktiven Nutzers im Spiel. „Halluzinationen“ geben zudem die gleichen Daten wie ein echter Spieler ab, wodurch auch unerlaubte Tools ausgelöst werden können.

Weitere Meldungen zum Thema:

Die Maßnahme „Treibsand“ wurde hingegen stillgelegt. Dabei wurde die Bewegung erkannter Cheater im Spiel verlangsamt oder eingefroren, wodurch sie selbst leicht zum Ziel wurden. Darüber hinaus wurden gelegentlich und zufällig die Eingabeeinstellungen des Schummlers geändert. So wurden etwa die Steuerung mit dem Analogstick invertiert oder die Bewegungstasten bei einer Tastatursteuerung neu zugewiesen. Obwohl es sich bei „Treibsand“ um eine effektive Methode gegen Cheater handelte, wurde die Maßnahme auf Eis gelegt, da sie für andere Spieler in der Lobby optisch störend sein konnte.

Quelle: Call of Duty, VGC

Weitere Meldungen zu Call of Duty Warzone 2, Call of Duty: Modern Warfare 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren