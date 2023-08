Call of Duty Modern Warfare 3: Shooter mit Teaser und Termin angekündigt

Nach mehreren Gerüchten, Leaks und Hinweisen ist es endlich offiziell: Activision wird in diesem Jahr „Call of Duty: Modern Warfare 3“ veröffentlichen und damit ein zweites Jahr in Folge auf die erfolgreiche Subreihe setzen.

Die Bestätigung des neuen Stooters erfolgte mit einem Teaser-Trailer, der in den Abendstunden auf Youtube und Twitter veröffentlicht wurde. Ebenfalls ist er unterhalb dieser Zeilen eingebettet.

Modern Warfare 3 hat einen Termin

Während der Teaser-Trailer zu „Call of Duty: Modern Warfare 3“ mit Einzelheiten geizt und ebenfalls keinen Blick auf den Shooter gewährt, steht zumindest fest, wann Fans mit dem Launch rechnen können. So lässt sich dem Video entnehmen, dass „Call of Duty: Modern Warfare 3“ am 10. November 2023 auf den Markt gebracht wird.

Das Teaser-Video enthüllt ebenfalls das Logo des Spiels, das ziemlich genau das Artwork bestätigt, das wir zuvor auf den Monster-Dosen gesehen hatten.

Allzu viele Informationen liegen zu „Call of Duty: Modern Warfare 3“ bislang nicht vor. Allerdings sind die Stimmen von Task Force 141 zu hören. Und zusammen mit der Bezeichnung des neuen Spiels dürfte das bedeuten, dass die Geschichte dort fortgesetzt wird, wo „Call of Duty: Modern Warfare 2“ im vergangenen Jahr aufgehört hat. Außerdem wurde bestätigt, dass die Entwicklung des diesjährigen Teils tatsächlich von Sledgehammer Games geleitet wird.

Vorherigen Gerüchten zufolge startete „Call of Duty: Modern Warfare 3“ als Premium-Erweiterung für den im vergangenen Jahr veröffentlichten „Modern Warfare“-Teil, wurde später allerdings in eine vollwertige Veröffentlichung umgewandelt. Weitere Details zum neuen Shooter-Erlebnis folgen in den kommenden Wochen bis zum Launch.

„Call of Duty: Modern Warfare 3“ erscheint am 10. November 2023 voraussichtlich für die aktuell gängigen Konsolen sowie für den PC. Einzelne Plattformen wurden zunächst nicht genannt. Nachfolgend ist der anfangs erwähnte Teaser-Trailer eingebettet.

