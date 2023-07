Call of Duty 2023: NBA-Spieler konnten einen Blick auf den Shooter werfen

Während der Shooter noch nicht offiziell angekündigt wurde, drangen in den vergangenen Monaten einige Details zum diesjährigen „Call of Duty“ durch. Gerüchten zufolge soll das Spiel von Sledgehammer Games als direkter Nachfolger des letztjährigen „Modern Warfare 2“ entwickelt werden. Doch auch die offizielle Ankündigung scheint nicht mehr lange auf sich warten zu lassen.

So hat Activision damit begonnen, den Shooter aufmerksamkeitswirksam einigen Personen zu zeigen, zunächst aber nur hinter verschlossenen Türen. Wie Charlie Intel auf Twitter berichtet, wurde der Shooter am Wochenende bei der NBA Summer League in Las Vegas ausgesuchten NBA-Stars vorgeführt. Diese Präsentation war dem Bericht zufolge nicht öffentlich und es wurde offenbar nur eine Demo des Spiels präsentiert.

Auf den Bildern, die zunächst auf Instagram gepostet und später auf Twitter geteilt wurden, sind mehrere NBA-Spieler zu sehen, die an PS5-Konsolen sitzen und angeblich das Spiel spielen. Laut Charlie Intel lag allerdings nur „Warzone“ in einer spielbaren Version vor. Das neue „Call of Duty“ wurde lediglich vorgeführt.

Here’s an image — they’re being shown a demo of COD 2023, but only playing Warzone pic.twitter.com/DU9WcZR2dp

Ebenfalls ist auf den Bildern das neue „Call of Duty“-Logo zu sehen, das bereits seit einiger Zeit auf den offiziellen Kanälen der Milliarden-Dollar-Marke präsentiert wird. Es dürfte somit auch auf dem Cover des 2023er Serienteils auftauchen.

NEW: Activision is showing Call of Duty 2023 to NBA players at the NBA Summer League in Las Vegas this weekend.

Few have posted they have seen the new Call of Duty game. pic.twitter.com/cJZ9gn5Tg6

