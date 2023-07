Modern Warfare 3: Logo und Artwork des neuen Shooters geleakt?

Nach vorherigen Gerüchten, Hinweisen und Andeutungen folgte heute der nächste mögliche Leak: Auf Twitter wird angebliches Promomaterial zu „Call of Duty: Modern Warfare 3“ gezeigt. Zu erkennen sind darauf das Logo des Shooters sowie die Charaktere Captain Price und Ghost.

Während die Echtheit der Grafiken noch nicht bestätigt wurde, scheinen viele Twitter- X-Follower nicht allzu angetan zu sein. So schreibt ein User beispielsweise: „Wow, das sieht aus, als hätte es ein 7-jähriges Kind gemacht. Keinerlei Aufwand… Das zeigt, wie dieses Spiel sein wird.“

Derartige Leaks sind vor der Ankündigung neuer „Call of Duty“-Spiele keine Seltenheit und wurden in den vergangenen Jahren häufiger für eine höchstmögliche Aufmerksamkeit genutzt.

Nachfolgend kann das mutmaßlich geleakte Logo angeschaut werden:

🚨 BREAKING: Call of Duty: Modern Warfare III Logo Leaked (image via @algebra_sloth) pic.twitter.com/loEIptydTi — CharlieIntel (@charlieINTEL) July 24, 2023

Hinweise von Activision

Dass in diesem Jahr die Veröffentlichung von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ ansteht, ist kein großes Geheimnis mehr. Zunächst wurde der Name in DMCA-Strikes erwähnt und später folgten Hinweise, die eine direkte Fortsetzung von „Call of Duty Modern Warfare 2“ aus dem Jahr 2022 vermuten ließen.

„Haltet Ausschau nach den ersten Details zum [REDACTED]-Reveal-Event während der Season-05-Ankündigung und nach zusätzlichen [Modern Warfare 2]-Übertragungs-Details“, so Activision in einem Twitter-Post. Demnach können einige Errungenschaften in das neue Spiel gebracht werden, darunter Operators, Waffen und Bundles.

Gerüchten zufolge erfolgt die vollständige Enthüllung von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ im bevorstehenden August. Ebenfalls hieß es, dass es nach der Vorstellung eine erste Beta geben wird, die für den Zeitraum vom 6. bis 10. Oktober 2023 geplant sei. Ein zweites Beta-Wochenende soll wenige Tage später vom 12. bis 16. Oktober 2023 veranstaltet werden.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Modern Warfare 3:

Während die Ankündigung des neuen Shooters noch aussteht, konnten sich Microsoft und Sony auf eine Vereinbarung einigen, die „Call of Duty“ nach der Übernahme von Activision Blizzard mindestens zehn Jahre auf den PlayStation-Systemen hält. Allerdings ist Sony bestrebt, in den kommenden Jahren eigene Service-Spiele zu etablieren, was den Erfolg von „Call of Duty“ langfristig schmälern könnte.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Modern Warfare 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren